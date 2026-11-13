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Балкан свали цените на билетите за домакинските си срещи в ЕвроKъп

  • 13 ное 2026 | 18:06
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Балкан свали цените на билетите за домакинските си срещи в ЕвроKъп

Баскетболният шампион Балкан обяви промяна в цените на билетите за домакинските си срещи в турнира ЕвроКъп.

"Оттук нататък билетите за домакинските мачове от ЕвроКъп ще бъдат на същите цени като тези за Националната баскетболна лига: 7 евро - всички сектори, 15 евро - Courtside места, 3.50 евро - за деца и младежи от 13 до 18 години. Безплатен вход - за хора с увреждания и ТЕЛК, включително хора в инвалидни колички", информираха от лагера на ботевградчани на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

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"Искаме европейските баскетболни вечери в Ботевград да бъдат достъпни за повече хора, защото вярваме, че баскетболът е най-вълнуващ пред пълни трибуни!

Очакваме ви в "Арена Ботевград" за да подкрепим Балкан заедно", добавиха от Балкан.

За шампионите предстои домакинство срещу тима на Улм в осмия кръг на ЕвроКъп във вторник (17 ноември) от 19:00 часа.

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