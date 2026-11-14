Следете със Sportal.bg на живо: Девет мача тази нощ

Девет срещи предстоят в НБА тази нощ, чието развитие ще може да следите в Sportal.bg.

Програмата започва в 2:00 часа българско време с двубоя между Индиана Пейсърс и Ню Йорк Никс. Гостите заемат петото място в Източната конференция с баланс 6-5, докато Пейсърс е десети с 4-8. Никс ще опита да се върне на победния път след загубата със 107:115 от Кливланд в последния си мач.

Също от 2:00 часа Орландо Меджик приема Милуоки Бъкс. Меджик е девети на Изток с баланс 4-7 и се намира в серия от две поредни победи, докато Милуоки е последен в конференцията с едва един успех и 11 поражения. Орландо все още търси първата си домакинска победа под ръководството на новия треньор Шон Суини, а водещият реализатор Паоло Банкеро продължава да лекува контузия в десния глезен.

От 3:00 часа Маями Хийт посреща Кливланд Кавалиърс. Домакините са седми на Изток с баланс 5-6, а Кливланд е шести с 6-6. Двата отбора са с по една победа в групата си за NBA Cup, а Кавалиърс ще бъде без Евън Мобли, Сам Мерил и Нае'Куан Томлин. За Маями Янис Адетокумбо е посочен като вероятен участник въпреки проблем с дясната китка.

По същото време Чикаго Булс е домакин на Атланта Хоукс. Атланта заема четвъртото място в Източната конференция с баланс 7-5, докато Чикаго е предпоследен с едва една победа и девет поражения. Булс ще бъде без Кейлъб Уилсън, а участието на Норман Пауъл е под въпрос заради спазми в кръста.

Третият двубой от 3:00 часа противопоставя Ню Орлиънс Пеликанс и Мемфис Гризлис. Мемфис е осми на Запад с баланс 7-4, докато Пеликанс е 12-и с 4-8. Домакините имат сериозни кадрови проблеми, като Ив Миси, Трей Мърфи III, Бенедикт Матурин и Брайс Макгоуънс са под сериозна въпросителна, а Мемфис ще бъде без Зак Иди и Скоти Пипън-младши.

От 3:30 часа Хюстън Рокетс приема Юта Джаз. Рокетс е четвърти в Западната конференция с баланс 9-3, докато Юта е последен с 1-11. Джаз ще бъде без Лаури Марканен, който ще бъде прегледан отново след около четири седмици заради две фрактури на дясната ръка, а Джарън Джаксън-младши и Юсуф Нуркич също остават извън строя.

От 4:30 часа Сан Антонио Спърс посреща Голдън Стейт Уориърс в един от най-интересните мачове за вечерта. „Шпорите“ са втори на Запад с баланс 10-2 и серия от пет поредни победи, докато Голдън Стейт е шести с 8-4. „Воините“ пък идват след серия от поне осем последователни успеха по-рано през сезона, нещо, което не бяха постигали от шампионската си кампания през 2022 година.

В 5:00 часа Сакраменто Кингс приема Портланд Трейл Блейзърс. Портланд е пети в Западната конференция с баланс 8-3, докато Кингс заема 14-ото място с едва една победа и десет поражения. Трейл Блейзърс влиза в срещата като един от най-силно стартиралите отбори на Запад, докато Сакраменто продължава да търси изход от тежкото начало на сезона.

Последният двубой от програмата започва в 5:30 часа, когато Лос Анджелис Клипърс приема Оклахома Сити Тъндър. Оклахома Сити е седми на Запад с баланс 8-4, а Клипърс е 13-и с 2-8. Двата тима вече се срещнаха през сезона, когато Тъндър спечели със 108:101, но двубоят бе белязан от тежката контузия на Джейлън Уилямс. Оклахома Сити продължава без него, Чет Холмгрен и Кейсон Уолъс.

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Преди старта на турнирния ден в класирането водеха ЛА Лейкърс с актив от 11 победи и 2 загуби (Западна конференция) и Бостън Селтикс с баланс от 10-2 (Източна конференция).

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