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Балкан потегля към Рим за следващото предизвикателство в ЕвроКъп

  • 12 окт 2026 | 18:33
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Отборът на Балкан потегля за следващото предизвикателство в турнира ФИБА Къп. Българските шампиони се отправят към Рим, където утре (13 октомври) ще се изправят срещу отбора на НБА звезда Лука Дончич - Рома в мач от третия кръг на престижната европейска надпревара. Срещата е от 21:00 ч., а Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите всичко по интересно случващо се в Италия, както и мача на живо.

Ботевградчани пътуват без контузените Димитър Димитров и Джаванте МакКой, от състава отсъства и Гаел Бонила.

До момента Балан е с две загуби от два мача в ЕвроКъп.

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