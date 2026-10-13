Балкан търси първа европейска победа в Рим

Българският шампион Балкан ще опита да стигне до първата си победа в в турнира ФИБА Къп при гостуването на Рома в среща от третия кръг на група D. Двубоят в италианската столица е днес, 13 октомври (вторник), от 21:00 часа българско време в „Палацето дело спорт“, а Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието му в реално време.

Балкан вече е в Рим

Ботевградчани започнаха европейската си кампания с две поражения. Първо „зелените“ отстъпиха с 84:98 при гостуването на Улм, а след това допуснаха тежка загуба с 61:100 у дома срещу Бахчешехир.

Рома от своя страна има една победа и една загуба, като в предишния кръг се наложи с 92:87 над Лиеткабелис. Така италианците ще преследват втори пореден европейски успех пред собствената си публика.

Допълнително предизвикателство за Балкан може да се окаже включването на Кели Олиник, който за първи път ще бъде на разположение на старши треньора Алесандро Магро. От другата страна канадецът ще срещне познато лице в лицето на Улрих Шомше, с когото бяха съотборници в Торонто Раптърс. Сред основните надежди на гостите е Джавонте Маккой, който блесна с 32 точки срещу Улм.

Българският тим ще проведе само една тренировка в залата преди срещата. Ботевградчани избраха да се подготвят в България до последния момент и отпътуваха за Рим в понеделник вечер, а заниманието им е предвидено за сутринта в деня на двубоя.

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