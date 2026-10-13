Тодор Ангелов: Без Новиков, Милов и Назарян няма как да вземем медали

Време е кавгите и хаосът в Българската федерация по борба (БФ Борба) да бъдат спрени и спортът отново да тръгне напред, заяви кандидатът за президент Тодор Ангелов по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА. Той бе подкрепен от бившите председатели Гриша Ганчев и Валентин Йорданов, двукратния олимпийски шампион Армен Назарян, бивши служители на федерацията и други.

"Тук съм, за да обединим борбата и да спрат свадите, кавгите и хаосът. Така няма как да вървим напред. Трябва да започнем да работим за борбата и да бъдем един съюз", заяви Ангелов.

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"След като минат изборите и ако всичко мине добре, ние имаме вариант 72 часа преди първенството да вкараме Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, защото без тях няма как да вземем медали. Те са подготвени много добре и сега психически трябва да стоят здраво. Надяваме се, че ще успеем да ги вкараме на световното първенство. За мен те са подготвени, но по-добре знае Армен Назарян как са били на лагерите. Това са състезатели, за които трябва да натиснем да участват", добави той.

През седмицата Мирослав Гочев направи отвод на кандидатурата си и подкрепи Ангелов в президентските избори. Личният треньор на Биляна Дудова, която е единствената регистрирана българка за Световното първенство, заяви, че има уверение, че Международната федерация по борба (UWW) ще регистрира останалите български национали, които останаха извън предварителните списъци. Ангелов потвърди тази информация.

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Милов, Новиков и на практика всички състезатели на ЦСКА в класически стил вече пропуснаха едно Световно първенство и не са регистрирани за предстоящото, тъй като, според БФ Борба, не спазват правилата за провеждане на централизирана подготовка. Вместо това те тренират с личния си треньор Сослан Фарниев, а сегашният е в Тетевен.

Ангелов също така се противопостави на политиката на сегашното ръководство да налага предимно родени в България борци, а не такива, които вече са натурализирани и са печелили медали за страната.

"Това са си вече хора с паспорти, които защитават нашия трибагреник. Тези хора донесоха два олимпийски медала (Новиков и Магомед Рамазанов). Тези хора, докато те могат, ние трябва да ги ползваме и покрай тях да изградим младо поколение. Така, както са се изградили други покрай Армен Назарян, Анатолий Гуйдя и Николай Паслар. Време е това да го забравим, защото светът е модерен и спортът е съвсем друг", каза Ангелов.

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"Сърбия прави четирима световни шампиони, а тук се делим. Навсякъде се взимат чужденци, важното е, че ние взимаме качествени. Време е да се забрави тази тема "чужденци". Те са българи. Като се вдигне знамето, то е българското. Най-важно е да се обединим и да тръгнем всички като един отбор. Борбата може да е индивидуален спорт, но ние винаги сме били колектив. Трябва да върнем борбата там, където й е мястото", продължи той.

"Бихме работили по програмата на г-н Ганчев (от миналите избори), защото и той ще помага. Ще правим повече турнири за малките деца, за U15, U17. Те са най-важни. Трябва да им обърнем повече внимание, да видим наши, български специалисти. Личните треньори, които са по клубовете, също могат да помагат на националните със знанията си. Срещнах се с доста президенти на клубове. Настройката ми е, че ще ме изберат. Провокации мисля, че ще има, но трябва да се справим с тях, няма как", добави той.

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В заключение Ангелов заяви, че никой от подкрепящите го, включително и той, не изпитва реваншизъм към сегашния президент на федерацията Станка Златева.

"Никой не е срещу Станка, а срещу ръководството. Ние искаме да се говорят само хубави неща за борбата, както е било. Искам да надграждаме и затова тези хора са тук, за да ни подкрепят със своя опит. Затова и аз приех тази подкрепа, а не заради поста", завърши Ангелов.

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