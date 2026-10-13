Гриша Ганчев: Клубовете по борба трябва да изберат Тодор Ангелов, ако искат да изплуват от блатото

Клубовете по борба трябва да изберат Тодор Ангелов за президент на федерацията, ако не искат да "живеят в блатото", заяви бившият председател Гриша Ганчев по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА. Той подчерта, че е време да се спре с расизма и дискриминацията, наложени от настоящото ръководство.

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"Искам с няколко думи да кажа, че нашият спорт няма дъно, което повече да копае", заяви Ганчев.

"Сутрешните изявления на сайта, който се ползва не знам за какво, това само някой благоевградски юрист висока класа го е написал. Ще давали Белчо Горанов на прокурор, ще давали ЦСКА на прокурор. В събота има избор. Нека клубовете да преценят дали искат да живеят в блатото. Ако искат да се спре този гнусен расизъм и дискриминация, защото ние не живеем в 16-и век. В този дигитален свят, с тези развити технологии, ти да малтретираш, да показваш религии, да показваш, че цветът на кожата е нещо по-различно от теб, за мен това е недопустимо и не само това. Това е признак на първите седем години, а при някои хора и първите 20", продължи Ганчев.

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"Аз ви моля да зададете въпроси към новия председател (Тодор Ангелов), към най-голямата табела на българската борба, г-н Йорданов (Валентин Йорданов), към изключителния Армен Назарян, защото и той попада под ударите на дискриминацията. Неговите дечица се родиха в България, израснаха в България. След като Валентин Йорданов си дойде от Америка, за да спасява спорта, който го е изградил като човек, значи дъното е много дълбоко, ама много дълбоко. Спортът не се нуждае от политика", каза още той.

Попитан дали би участвал отново в ръководството на федерацията, Ганчев отговори: "Ако прецени новоизбраният президент, предполагам, че няма да има засечка. Стане ли засечка, смятайте, че дори няма и да гледам повече борба".

Ганчев е финансов благодетел на клуб ЦСКА, който няма да може да изпрати националните си в класически стил на второ поредно Световно първенство. Причина е това, че те не се подготвят централизирано, а го правят с личните си треньори. Сред тези борци обаче са олимпийският шампион Семен Новиков, европейският първенец Кирил Милов, Едмонд Назарян и много други медалисти.

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"Вчера бях в Тетевен, където се готвят големите ни шампиони. Половин час им говорих, но главите им са сведени. Животът на един човек е горе-долу дълъг, колкото Господ е казал, но кариерата на един спортист е много кратка. Не използваш ли уменията му, тя си минава. Новиков и Милов не са първа младост и сега им е силата. Еди е по-малък, той е на 24, но заради болни мозъци да не участват тези деца и тази да ме изкарва мен, че аз не го пускам... Колко пъти се срещнах със сегашния вицепрезидент на класическия стил Борислав Величков? Идете и говорете с децата. Какво говориха? Говорят по радио и телевизии, че са ги поканили с треньорите си", каза още той.

"Как си представяте човек, който нищичко няма зад гърба си, да подготвя Новиков, Милов и Назарян. То е по-добре Назарян да се готви у дома си. Никакви други изисквания не сме имали към федерацията. Не е егото ми. Нека нашите състезатели да си отиват с треньорите. Нашият треньор бил грозен и нелицеприятен. Ми хубаво, вие пък сте красавци. Дайте да вземем Джордж Клуни за треньор на националния отбор по борба. Нали година и половина ги тренират централизирано. Снощи ги гледах в Лас Вегас. Първият кръг мина, нашите отидоха да се къпят, другите започнаха да се борят", добави той.

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"Тъкмо Стоян Добрев се беше споразумял с борците и го изгониха, защото не е тяхната. Да затрием едно квалитетно поколение ли? Както казват старите хора, от всяка върба свирка не става. Мен можете да ме тренирате и 24 часа, но не мога да гътна жив човек. Кирил Милов има малко дете, съпруга, Новиков живее с приятелката си на семейни начала и чака да създаде семейство в България. Тези хора имат родители, братя, сестри. Отиват в Европа, взимат медали, връщат се и няма кой да им каже здрасти. Нашата отишла на народни борби. Може ли президентът на БФБ да не присъства на нито едно голямо състезание? Аз съм й бил виновен. Като искат да го затрият този спорт, да го затрият. Ако всичко е точно и г-н Ангелов бъде избран, има международна федерация, която ще видим кого ще признае. Има Български олимпийски комитет. Нещата ще си дойдат в нормалния ритъм", каза още той. "Момчетата са физически подготвени, защото аз съм се погрижил да имат лагери, витамини и възстановяване. Може ли медалистите от ЕП да не получават заплата? Те не живеят на фотосинтеза. Като нищо ще се откажат. Те са млади, хубави, високи момчета и всяка фирма ще им намери работа…", продължи Ганчев.

"Станка Златева никога не е тренирала с целия отбор, а винаги самостоятелно, само и само да намери партньорки, защото в България беше само тя. Нямам нищо против, но дръж се човешки. В света има два вида хора - добри и лоши. Как ще ги вдигаме психически, аз не знам. Ако имаше читаво Министерство на спорта, щеше да я извика след Европейското първенство и да й каже, че й спира бюджета. Нали не са тренирали централизирано? Значи са тренирали, или пък е било късмет", заяви финансовият благодетел на ЦСКА.

Ганчев добави, че очаква решенията на Общото събрание в събота да бъдат приети, но също така не изключи и удължаване на процеса с жалби.

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"Не мога да съм им в главите на тези болни мозъци. Всичко могат да измислят, но в крайна сметка се води, че сме правова държава. След като сме, трябва да следваме закона. Има произнасяне на Върховния съд, че трябва да се проведе ОС, а то е най-висшият орган. Хората ще решат дали ще има ОС, но мисля, че това ще им е номера - днес вали и е облачно. Въпросът е с какви очи тази жена ще погледне хората и ще им каже "здравейте". Какво е мнението на Световната борба към БФБ? Аз съм много против да се вадят кирливи ризи и благодаря на Тодор Ангелов, че се нави да се кандидатира, защото е човек със собствен бизнес, доказал се, със семейство, с образовани деца. Само такъв човек може да обедини всички клубове. Те направиха така, че да се намразят колеги. За какво им трябваше това нещо. Ние с Христо Маринов си тръгнахме на първия ден. Да сте видели да жалим? Това, че някой си там политик е решил да се бие с мен, какво общо имат спортистите с тази ситуация?", завърши той.

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Снимки: Startphoto