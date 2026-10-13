Валентин Йорданов: На българската борба не ѝ остава много до дъното

На българската борба не ѝ остана много до дъното, заяви бившият председател Валентин Йорданов по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА. Олимпийският шампион от Атланта 1996 подкрепи кандидатурата на Тодор Ангелов заедно с Гриша Ганчев, Армен Назарян и мнозина други, а изборите за президент на БФ Борба са насрочени за тази събота от 10:30 часа. "Събрали сме се тук, за да подкрепим Тошко Ангелов във връзка с кандидатурата му за президент на БФ Борба. Лично аз съм тук, защото виждам, че българската борба върви по надолнище и не остана много до дъното", каза Йорданов.

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"Болно ми е, че като отворим социалните мрежи, виждаме и четем всякакви глупости за българската борба. Тук сме, за да се обединим, да обърнем внимание на българските треньори, клубове и състезатели. Не сме тук, за да търсим финансови изгоди или нещо друго. С Ганчев подкрепяме Тошко, за да тръгне българската борба нагоре и да не ставаме за смях като други спортове. Винаги сме били за пример в България. Болно ми е, защото отвсякъде ми се обаждат да ми се жалват, включително ми звънят от чужбина да ме питат какво става с нашата борба. Как да им кажа, че нещата не вървят добре? Затова искаме да направим промени, да обединим усилията си и да няма дрязги между този и онзи. Каквото можем, ще направим, за да се гордеем на следващите Олимпийски игри и следващите първенства", добави той.

Най-големият диспут между настоящото ръководство на федерацията и опозицията е централизираната подготовка, заради която олимпийският шампион Семен Новиков, европейският първенец Кирил Милов и много други борци на ЦСКА могат да пропуснат второ поредно Световно първенство. Те не са заявени в предварителните списъци, а до финалите остават по-малко от две седмици.

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"Болно ни е, че няма да участват на Световното първенство, а те са потенциални медалисти. Ние смятаме в бъдеще да се намери с ясен регламент кой ще участва. Трябва да има ясни правила. Ще имаме помощ за клубовете, за младите борци, но това е в бъдеще. Аз няма да се отдръпна и винаги ще помагам на българската борба. Правя го с удоволствие. Дано да не накарат спортистите да се отдръпнат. Не съм ходил от доста време на първенства, дано да ме накарат пак да го направя. Ние няма да търсим реваншизъм. Дано да няма жалби като в Олимпийския комитет и щангите. Това пречи на нашия спорт. Не бива да падаме на такива нива и да ни разделят", каза още бившият председател на федерацията.

Кандидат-президентът Тодор Ангелов бе подкрепен на пресконференцията и от двукратния олимпийски шампион Армен Назарян. Той призова Станка Златева да подаде оставка и я обвини, че е разделила българската борба.

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"От цял свят ми се обаждат и ме питат как може мъжката борба да се води от тази жена. Ние сме едно семейство и знаем какво е борбата. Аз подкрепям Тодор Ангелов и искам да сме така, както сме били и преди - заедно, едно семейство. Федерацията е една и трябва да се гордеем с успехите на България, да чуваме химна. Затова мен ме боли. Трябва да се обединим всички заедно и да се подкрепяме. Станке, подай оставка, моля те. Трябва да имаш морал. Тя раздели борбата. Трябва да се обединим и да продължаваме да се борим за България", каза Назарян.

В залата присъстваха и голяма част от бившите служители на федерацията, които напуснаха след избора на Станка Златева през 2025. Зад микрофона застана Милена Славева - счетоводител на федерацията за повече от 20 години. Тя подчерта, че кандидатурата на Тодор Ангелов е заявка за поемане на отговорност, от която борбата се нуждае.

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"Аз съм представител на онези служители на федерацията, които си тръгнаха миналата година. Ние си тръгнахме доброволно, не защото сме против Станка Златева, а защото бяхме против събитията преди нейния избор. Аз и моите колеги заставаме твърдо зад Тодор Ангелов, защото го познаваме като личност и човек. Искам да заявя, че в един сложен за българската борба момент, неговата заявка за поста е заявка за поемане на отговорност, защото сега, в този момент, точно от това се нуждае българската борба", заяви Славева.

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Снимки: Startphoto