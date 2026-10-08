Мирослав Гочев оттегля кандидатурата си за президент на БФ Борба

Мирослав Гочев направи отвод на кандидатурата си за президент на Българска федерация по борба и подкрепи Тодор Ангелов. Личният треньор на Биляна Дудова бе подкрепен от шест клуба от бургаска и сливенска област, но той призова лидерите на тези отбори да гласуват за Ангелов на предстоящото изборно събрание на организацията на 17 октомври.

"Аз и моите съмишленици сме се събрали и решихме да направя отвод на кандидатурата ми за председател и да направя така, че всички мои поддръжници да подкрепят г-н Тодор Ангелов", заяви Гочев.

"Не ми влияе дали ще съм президент. Не съм се целил да бъда фигурата, която да ръководи институция. Аз съм в борбата от много малък и за мен е важно тя да върви напред. Виждам в лицето на г-н Тодор Ангелов съмишленик и като по-малък ще отстъпя моите гласове към него. Той е бил в тази област, разбира доста неща и е добър бизнесмен. Покриваме се с него в доста неща и искам да направя жест да преминат моите хора към г-н Ангелов. С него ще вземем различни гласове и с тях може да не успеем да сменим това ръководство, срещу чиято работа скачат всички", добав той.

По време на пресконференцията Гочев бе подкрепен от представители на клубовете, многократните медалистки от Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства Биляна Дудова и Евелина Николова, олимпийския вицешампион Михо Дуков и други.

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Снимки: Startphoto