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Бойната карта на SENSHI 34 Grand Prix: Вижте кои бойци излизат на ринга на 5 декември

  • 12 ное 2026 | 17:42
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Бойната карта на SENSHI 34 Grand Prix: Вижте кои бойци излизат на ринга на 5 декември

Всички съперници са ясни! SENSHI обяви официалната бойна карта за финалната и вероятно най-зрелищна бойна галавечер за годината - SENSHI 34 Grand Prix. Осем бойци ще влязат в битка за шампионската титла в тежка категория над 95 кг, а 3 международни супербитки ще допълнят последното бойно шоу на веригата за 2026 г. Кикбокс събитието ще се проведе на 5 декември от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна.

Събитието ще се излъчва на живо и за цял свят по DAZN – една от водещите спортни стрийминг платформи в света, с покритие в над 200 територии. Осем претенденти. Три победи за титлата. Един шампион. Турнирът ще противопостави опитни тежкотоварни бойци от 13 различни държави в 4 квалификационни сблъсъка.

Сред най-интересните срещи е тази между турския боец Чихад Кепенек и французина Фарес Байнин, които за пръв път ще излязат на ринга на SENSHI. Суринамецът Колин Джордж ще премери сили с албанеца Франческо Джая, а нидерландецът Декстър Суис ще се изправи срещу англичанина Нейтън Кук.

Четвъртият сблъсък ще противопостави други двама дебютанти на SENSHI - румънеца Василе Амаритей и алжиреца Нордин Махиедин. Само победителите ще продължат към полуфиналите, а двамата най-добри ще се срещнат в големия финал за шампионската корона на SENSHI. За да спечели титлата, бъдещият шампион трябва да преодолее трима съперници в една вечер.

Три супербитки добавят още интрига към бойната карта. Mr. SENSHI Атанас Божилов, с 25 победи във веригата, ще срещне британския шампион Барт Хорват до 75 кг. Драгомир Петров ще търси реванш срещу италианеца Анджело Волпе, шампион от SENSHI 31 Grand Prix, в категория до 70 кг.

Четирима българи се качват на ринга на SENSHI 34
Четирима българи се качват на ринга на SENSHI 34

Непобеденият в SENSHI шампион от Grand Prix до 75 кг Жулиен Риков ще се изправи срещу бразилеца Петрос де Фрейтас. Две резервни срещи ще допълнят турнира в тежка категория. Сурат Гараев от Азербайджан ще срещне Даниел Динев от България, а естонецът Кристиан Лях ще се изправи срещу нидерландеца Сем ван дер Ланс.

Вижте пълната бойна карта на SENSHI 34 Grand Prix Grand Prix:

Василе Амаритей (Румъния) - Нордин Махиедин (Алжир)
Колин Джордж (Суринам) - Франческо Джая (Албания)
Декстър Суис (Нидерландия) - Нейтън Кук (Англия)
Фарес Байнин (Франция) срещу Чихад Кепенек (Турция)

Резервни битки – Grand Prix 95+ кг
Сурат Гараев (Азербайджан) - Даниел Динев (България)
Кристиан Лях (Естония) - Сем ван дер Ланс (Нидерландия)

Супербитки – KWU FULL CONTACT
Бартоломей Хорват (Англия) - Атанас Божилов (България), до 75 кг
Анджело Волпе (Италия) - Драгомир Петров (България), до 70 кг
Петрос де Фрейтас (Бразилия) - Жулиен Риков (България), до 75 кг

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