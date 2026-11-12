Алистър Овърийм се завръща

Бившите звезди на UFC Алистър Овърийм и Джими Манува ще премерят сили на боксовия ринг на 24 декември. Сблъсъкът ще бъде основен подгряващ двубой на галавечерта в Дубай, оглавявана от завръщането на Джейк Пол.

Официално санкционираният шеструндов двубой в тежка категория ще се проведе в зала "Кока-Кола Арена" в Обединените арабски емирства, съобщиха организаторите от компанията на Пол "Most Valuable Promotions" по време на пресконференция. В основната среща на вечерта Джейк Пол ще се изправи срещу Седрик Думбе в първия си мач след загубата с нокаут и счупена челюст от Антъни Джошуа през декември 2025 година.

46-годишният нидерландец Овърийм е сред най-титулуваните бойци в тежка категория на своето поколение, като е печелил шампионски пояси по смесени бойни изкуства и кикбокс в организации като "Strikeforce" и "К-1". През 2016 година той се би за титлата на UFC срещу Стипе Миочич, но бе победен с ТКО в края на първия рунд. Във визитката си има престижни победи над Брок Леснар, Франк Мир, Джуниор дос Сантос и Фабрицио Вердум.

„Бил съм се с най-добрите в света и съм бил световен шампион в няколко различни дисциплини“, заяви Овърийм. „Сега отварям нова страница в бокса и не съм тук само за бройката. Джими Манува е опасен съперник със сериозна нокаутираща сила, но цялата ми кариера е изградена върху приемането на най-тежките предизвикателства в бойните спортове.“

Англичанинът Манува, който също е на 46 години, напусна UFC през 2019 година с актив от 6 победи и 6 загуби в организацията. Известен със силния си удар, той записа пет победи с нокаут в октагона, въпреки че завърши престоя си в най-популярната ММА лига с четири поредни поражения.

„Там, откъдето идвам, напрежението изгражда характера и аз съм доказателство за това“, коментира Манува. „Наблюдавам Алистър още от началото на кариерата си и знам отлично на какво е способен. Точно затова исках тази битка.“

И за двамата ветерани от смесените бойни изкуства, известни предимно с уменията си в стойка, това ще бъде официален дебют на професионалния боксов ринг.

„Алистър е един от най-награждаваните бойци в тежка категория в историята, а Джими изгради името си благодарение на зрелищни нокаути“, каза изпълнителният директор на MVP Накиса Бидариан. „Събирането на тези две легенди на професионалния боксов ринг прави празничното ни събитие на Бъдни вечер още по-впечатляващо.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google