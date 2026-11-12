Ню Йорк Сити ще бъде домакин на две битки за титли на UFC този уикенд

Ню Йорк отново се превръща в център на бойните спортове, като емблематичната зала "Медисън Скуеър Гардън" ще бъде домакин на мащабното събитие UFC 334 в събота, 14 ноември 2026 г. Галавечерта предлага обещаваща бойна карта с два мача за световни титли в залог. За българските фенове на смесените бойни изкуства основната карта започва в 04:00 ч. българско време в неделя сутрин (15 ноември), а подгряващите битки стартират в 00:00 ч.

Основен двубой Сирил Ган срещу Джош Хокит за титлата в тежка категория

В главния двубой на вечерта шампионът в тежка категория Сирил Ган (14-2-0) прави първа защита на пояса си срещу претендента Джош Хокит (10-0-0). 36-годишният французин бе повишен до неоспорван шампион през септември, след като Том Аспинал оваканти титлата поради усложнения при възстановяването си от контузия на окото. Преди това Ган спечели временната титла с технически нокаут във втория рунд срещу Алекс Перейра през юни на UFC Свобода 250.

Статистиката показва значителни различия в стила и физиката на двамата бойци. Ган е висок 193 см (с 8 см по-висок от своя съперник) и има само две загуби в UFC от 2019 г. насам — срещу Франсис Нгану и Джон Джоунс. От другата страна, 28-годишният Хокит (185 см) продължава да бъде непобеден. След като си осигури договор през "Contender Series" през август 2025 г., той записа четири поредни победи в UFC, три от които с нокаут, включително TKO срещу Дерик Люис и престижна победа над Къртис Блейдс.

Президентът на организацията Дейна Уайт призна, че първоначално е давал трудни съперници на Хокит поради поведението му: "Хокит бе пренебрегван през цялото време, не само от феновете и медиите, но и от мен. Не ми харесаха някои от нещата, които каза, така че може би му хвърлих някои трудни момчета, но той издържа всеки тест и ето го тук", заяви Уайт пред The Jim Rome Show.

Сирил Ган запазва хладнокръвие:

"Не съм тук да се опитвам да убеждавам когото и да било. Тренирам здраво. Контролирам това, което мога да контролирам: моите тренировки, моите битки и така нататък. Опитвам наистина да уважавам всички мои съперници от началото до края. И всъщност, побеждавайки ги, аз ги уважавам", каза французинът пред MMA Fighting.

Основен подгряващ: Кайла Харисън срещу Аманда Нунеш

Вторият основен акцент на UFC 334 е дългоочаканият двубой за титлата в категория петел при жените. Шампионката Кайла Харисън (19-1-0) защитава пояса си срещу завръщащата се легенда Аманда Нунеш (23-5-0). Мачът първоначално бе насрочен за UFC 324 през януари, но бе отложен поради оперативно лечение на врата при Харисън.

Харисън, която е двукратна олимпийска шампионка по джудо и двукратна победителка в турнирите на PFL, дебютира в UFC със събмишън срещу Холи Холм, а на UFC 316 доминира и спечели титлата след кимура във втория рунд срещу Джулиана Пеня.

Срещу нея се изправя Аманда Нунеш, смятана за най-великата боец при жените в историята на MMA. С баланс 16-2 в UFC и победи над шампионки като Ронда Раузи, Валентина Шевченко (два пъти), Крис Сайборг и Миша Тейт, Нунеш се завръща след тригодишно отсъствие от октагона, откакто обяви пенсионирането си през 2023 г.

Списък с двубоите от основната бойна карта

Ето пълния списък на петте сблъсъка, които съставляват основната карта на UFC 334 в Ню Йорк:

• Титла в тежка категория: Сирил Ган (14-2-0) срещу Джош Хокит (10-0-0)

• Титла в категория петел при жените: Кайла Харисън (19-1-0) срещу Аманда Нунес (23-5-0)

• Средна категория: Кайо Боральо (18-2-0) срещу Юсри Белгаруи (11-3-0)

• Полусредна категория: Урош Медич (14-3-0) срещу Кевин Холанд (29-15-0)

• Категория муха: Билал Хасан срещу Луис Гуруле

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