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Де Бройне блесна при класика на Наполи над Фрозиноне

  • 10 окт 2026 | 23:45
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Де Бройне блесна при класика на Наполи над Фрозиноне

Наполи постигна убедителна победа с 3:0 срещу Фрозиноне в домакински мач от италианската Серия А. Неаполитанците контролираха събитията на стадион „Диего Армандо Марадона“, като точни за успеха бяха Кевин Де Бройне ('27, '94) и Ноа Ланг ('32).

Двубоят започна с ранен натиск на домакините и в 4-тата минута страхотен пас изведе Расмус Хойлунд сам в наказателното поле. Датският нападател заобиколи вратаря, но изстрелът му срещна дясната греда.

Резултатът бе открит в 29-ата минута от дузпа. Расмус Хойлунд бе препънат в наказателното поле от Джорджо Читадини, след което самият той застана зад бялата точка. Вратарят спаси неговия удар, но след намесата на ВАР дузпата бе пребита, тъй като играчи на гостите бяха навлезли преждевременно в пеналтерията. При втория опит Кевин Де Бройне пое отговорността и не сгреши за 1:0.

Само пет минути по-късно преднината на Наполи бе удвоена. Джовани Ди Лоренцо се измъкна от защитата и стреля отблизо, ударът му бе спасен, но Ноа Ланг бе най-бърз при добавката и прати топката в опразнената врата за 2:0.

Крайният резултат бе оформен в добавеното време на срещата (94'), когато Джоване напредна отлично отляво и подаде успоредно на голлинията към Кевин Де Бройне, който от близка дистанция отбеляза втория си гол в мача за 3:0.

След този успех Наполи събира се изравни по точки с Фрозиноне, като и двата тима имат по 10 в актива си. Неаполитанците обаче се изкачиха на 8-ото място, а съперникът им вече е 9-и.

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Снимки: Gettyimages

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