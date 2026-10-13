Стоилов за първата победа на Гьозтепе: Трябва да се върнем на високото ниво, което показахме възможно най-скоро

Станимир Стоилов коментира успеха с 4:0 на водения от него Гьозтепе при визитата на Еюпспор от турската Сюперлиг. Победата е дебютна за измирлии през настоящия сезон, като тя дойде чак след шест изиграни мача, въпреки че футболистите на хасковлийския стратег до този момент демонстрираха високо ниво и само други шест тима имат повече отбелязани голове. По този повод ексселекционерът на България сподели, че отборът му трябва възможно най-скоро да започне да практикува онзи успешен футбол от последните години.

Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov, Eyüpspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. https://t.co/0pjBJaKOnx #Göztepe https://t.co/0v5WkhHf6R — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 12, 2026

„Това беше наистина важна победа за нас, защото имахме нужда от нея. Не бяхме печелили от началото на сезона и това оказа натиск върху моите играчи. Играчите започнаха мача нервно, но ние също така направихме добър натиск. След дузпата и червения картон нещата станаха малко по-лесни за нас. Искахме да вкараме втория гол през първото полувреме, но за съжаление не успяхме.

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През второто полувреме започнахме да създаваме много повече положения и открихме втория, третия и четвъртия гол, които търсехме. Това беше много важно, защото да отбележиш четири гола и да създадеш положения, дори срещу десет души, не е лесно. Радвам се за това, но като цяло не мога да кажа, че съм много доволен от играта, която показахме на терена. Защото изиграхме много по-добри мачове и трябва да се върнем на това ниво възможно най-скоро.

Трябва да се върнем на високото ниво, което показахме през последните две или три години като Гьозтепе, възможно най-скоро. Трябва да продължим победната си серия и да покажем най-доброто си представяне на терена”, каза Стоилов.

İstanbul’da 3 puan bizim!👊 #Göztepe https://t.co/0l6QpXEjEW — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 12, 2026

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