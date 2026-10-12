Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец

Текпетей след двата гола: Енергията е позитивна, откакто Йовичевич се върна

  • 12 окт 2026 | 22:06
  • 362
  • 0

Крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей посвети индивидуалната си награда на своята майка след победата над Арда, в която се отличи с две попадения. Футболистът сподели, че емоцията е още по-специална за него, тъй като майка му за първи път от началото на кариерата му е дошла да го гледа на живо.

„Тази награда е за моята майка. Бяхме подготвени за това, което ни бяха приготвили. Успяхме да изградим добър план за мача. Искам да помагам на съотборниците си. Важно е да бъдем заедно и да печелим като отбор“, заяви Текпетей.

Ганаецът коментира и атмосферата в отбора след завръщането на старши треньора Игор Йовичевич, като подчерта положителната енергия в съблекалнята.

„Енергията е позитивна, откакто Йовичевич се върна. Всички трябва да даваме възможно най-доброто от себе си. Новите футболисти знаят какво трябва да правят, качеството им е много високо и имаме нужда от тях“, добави крилото на „орлите“.

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич
Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

Текпетей разкри и колко специален е бил моментът за него заради присъствието на майка му на трибуните.

„Откакто започнах да играя футбол, майка ми не беше идвала да ме гледа. Сега тя дойде“, сподели щастливият футболист.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

  • 12 окт 2026 | 21:54
  • 23577
  • 143
Мъри и Гьозтепе се развихриха, за да сложат край на мъките с класна първа победа през сезона

Мъри и Гьозтепе се развихриха, за да сложат край на мъките с класна първа победа през сезона

  • 12 окт 2026 | 21:54
  • 4993
  • 3
Гол след гол: Вижте всички попадения от седмия кръг в Елитната група до 18 години

Гол след гол: Вижте всички попадения от седмия кръг в Елитната група до 18 години

  • 12 окт 2026 | 21:13
  • 756
  • 0
Пирин разгроми Хебър при U17

Пирин разгроми Хебър при U17

  • 12 окт 2026 | 19:14
  • 821
  • 0
Локомотив (Пловдив) разгроми Академик, хеттрик на Даниел Лиликовски

Локомотив (Пловдив) разгроми Академик, хеттрик на Даниел Лиликовски

  • 12 окт 2026 | 18:32
  • 996
  • 0
Черно море разгроми Арда като гост при U17

Черно море разгроми Арда като гост при U17

  • 12 окт 2026 | 18:25
  • 681
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

  • 12 окт 2026 | 21:54
  • 23577
  • 143
ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 35974
  • 288
Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 20831
  • 90
Гбамен под огромен въпрос и за Монако

Гбамен под огромен въпрос и за Монако

  • 12 окт 2026 | 16:37
  • 7638
  • 9
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 12609
  • 17
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 17054
  • 13