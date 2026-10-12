Текпетей след двата гола: Енергията е позитивна, откакто Йовичевич се върна

Крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей посвети индивидуалната си награда на своята майка след победата над Арда, в която се отличи с две попадения. Футболистът сподели, че емоцията е още по-специална за него, тъй като майка му за първи път от началото на кариерата му е дошла да го гледа на живо.

„Тази награда е за моята майка. Бяхме подготвени за това, което ни бяха приготвили. Успяхме да изградим добър план за мача. Искам да помагам на съотборниците си. Важно е да бъдем заедно и да печелим като отбор“, заяви Текпетей.

Ганаецът коментира и атмосферата в отбора след завръщането на старши треньора Игор Йовичевич, като подчерта положителната енергия в съблекалнята.

„Енергията е позитивна, откакто Йовичевич се върна. Всички трябва да даваме възможно най-доброто от себе си. Новите футболисти знаят какво трябва да правят, качеството им е много високо и имаме нужда от тях“, добави крилото на „орлите“.

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

Текпетей разкри и колко специален е бил моментът за него заради присъствието на майка му на трибуните.

„Откакто започнах да играя футбол, майка ми не беше идвала да ме гледа. Сега тя дойде“, сподели щастливият футболист.

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