11-те на Лудогорец и Арда

Лудогорец посреща Арда (Кърджали) в последния мач от XI кръг на efbet Лига. Срещата на "Хювефарма Арена" започва в 20:00 часа с първия съдийски сигнал на Кристиян Колев.

Повторен дебют начело на "орлите" ще запише Игор Йовичевич, който наследи поелия изненадващо към Турция Томас Райс. Специалистът познава добре обстановката в Разград, след като спечели требъл с "орлите" през 2025 г.

В класирането Лудогорец към момента е на трета позиция с актив от 23 точки - на пет от лидера Левски, но и с мач по-малко от “сините”. Вторият ЦСКА шък е с 27, но и с два мача отгоре. Арда от своя страна е на шесто място със 17.

ЛУДОГОРЕЦ - АРДА

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Босман, 2. Андерсон, 4. Абделмаджид, 15. Куртулуш, 42. Шишков, 6. Желизко, 14. Станич, 23. Дуарте, 11. Видал, 37. Текпетей, 12. Руан

АРДА: 1. Господинов, 6. Попов, 5. Любенов, 24. Паскалев, 21. Велев, 35. Велковски, 80. Котев, 39. Вутов, 91. Иванов, 10. Ковачев, 9. Николов

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