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Кристиян Митрушев: Играхме уникално

  • 10 окт 2026 | 19:20
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Един от героите на ЦСКА U17 - Кристиян Митрушев, който реализира хеттрик за разгромната победа с 6:1 над Левски, говори пред Sportal.bg след края на Вечното дерби в Елитната група до 17 години. Играчът на "армейците" поздрави съотборниците си, както и старши треньора Анатоли Нанков за успеха над "сините".

ЦСКА разгроми Левски при U17, Митрушев блесна с хеттрик
ЦСКА разгроми Левски при U17, Митрушев блесна с хеттрик

"Щастлив съм! И от мен, и от цялото представяне на отбора. Още от началото на седмицата се подготвяме за този мач. Продължаваме и чакаме следващия двубой.

Анатоли Нанков: На моменти момчетата просто се забавляваха
Анатоли Нанков: На моменти момчетата просто се забавляваха

Играхме наистина уникално. Имаме много добър треньор. Той се справя добре и в тренировъчния процес и в цялата подготовка", заяви Митрушев.

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