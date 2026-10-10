Кристиян Митрушев: Играхме уникално

Един от героите на ЦСКА U17 - Кристиян Митрушев, който реализира хеттрик за разгромната победа с 6:1 над Левски, говори пред Sportal.bg след края на Вечното дерби в Елитната група до 17 години. Играчът на "армейците" поздрави съотборниците си, както и старши треньора Анатоли Нанков за успеха над "сините".

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"Щастлив съм! И от мен, и от цялото представяне на отбора. Още от началото на седмицата се подготвяме за този мач. Продължаваме и чакаме следващия двубой.

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Играхме наистина уникално. Имаме много добър треньор. Той се справя добре и в тренировъчния процес и в цялата подготовка", заяви Митрушев.

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