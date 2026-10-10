Анатоли Нанков: На моменти момчетата просто се забавляваха

Старши треньорът на ЦСКА U17 Анатоли Нанков не скри радостта си след изразителния успех с 6:1 над Левски. Наставникът на "червените" определи този мач като "най-добрия", откакто той е начело на отбора.

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"Изключително силен мач за нашия отбор, може би най-добрият, откакто аз поех отбора. Момчетата се представиха чудесно. Спазиха тактическите указания. На моменти просто се забавляваха. Справиха се чудесно и закономерно победихме с такъв резултат - 6:1.

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Много е важно на тяхната възраст да има постоянство. Трябва да намерим методи в тренировъчния процес всичко да е една плавна градация и да растат във всички аспекти на играта", каза Нанков пред Sportal.bg.

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