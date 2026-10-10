Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА U17

Анатоли Нанков: На моменти момчетата просто се забавляваха

  • 10 окт 2026 | 19:01
  • 522
  • 0

Старши треньорът на ЦСКА U17 Анатоли Нанков не скри радостта си след изразителния успех с 6:1 над Левски. Наставникът на "червените" определи този мач като "най-добрия", откакто той е начело на отбора.

ЦСКА разгроми Левски при U17, Митрушев блесна с хеттрик
ЦСКА разгроми Левски при U17, Митрушев блесна с хеттрик

"Изключително силен мач за нашия отбор, може би най-добрият, откакто аз поех отбора. Момчетата се представиха чудесно. Спазиха тактическите указания. На моменти просто се забавляваха. Справиха се чудесно и закономерно победихме с такъв резултат - 6:1.

Кристиян Митрушев: Играхме уникално
Кристиян Митрушев: Играхме уникално

Много е важно на тяхната възраст да има постоянство. Трябва да намерим методи в тренировъчния процес всичко да е една плавна градация и да растат във всички аспекти на играта", каза Нанков пред Sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години

Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години

  • 10 окт 2026 | 16:53
  • 15958
  • 34
ЦСКА 1948: Последна тренировка преди големия мач, готови сме за победа

ЦСКА 1948: Последна тренировка преди големия мач, готови сме за победа

  • 10 окт 2026 | 15:28
  • 1423
  • 6
"Моряците" решават за контузени в последния момент

"Моряците" решават за контузени в последния момент

  • 10 окт 2026 | 15:12
  • 1075
  • 1
България WU19 вкара 10 гола на Армения в квалификациите за Европейското първенство

България WU19 вкара 10 гола на Армения в квалификациите за Европейското първенство

  • 10 окт 2026 | 14:49
  • 1456
  • 1
Задава се най-посетеният мач на ЦСКА от началото на сезона

Задава се най-посетеният мач на ЦСКА от началото на сезона

  • 10 окт 2026 | 14:21
  • 26040
  • 34
Лудогорец (U17) не се затрудни срещу Септември

Лудогорец (U17) не се затрудни срещу Септември

  • 10 окт 2026 | 13:57
  • 543
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ботев (Пд) и Славия, 18 000 идват на стадиона

11-те на Ботев (Пд) и Славия, 18 000 идват на стадиона

  • 10 окт 2026 | 19:00
  • 1986
  • 3
“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

  • 10 окт 2026 | 19:55
  • 8074
  • 2
Габриел Жезус титуляр за Барселона днес (съставите)

Габриел Жезус титуляр за Барселона днес (съставите)

  • 10 окт 2026 | 18:23
  • 1942
  • 0
Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години

Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години

  • 10 окт 2026 | 16:53
  • 15958
  • 34
Втора лига на живо: "акулите" поведоха в Добрич

Втора лига на живо: "акулите" поведоха в Добрич

  • 10 окт 2026 | 18:40
  • 26954
  • 10
Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

  • 10 окт 2026 | 18:32
  • 6288
  • 15