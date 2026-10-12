Легенда на Ман Юнайтед поиска да бъде освободен от мачовете на Ман Сити до излизане на крайното решение за наказание

Легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил поиска да бъде освободен от отразяването на мачовете на градския съперник Манчестър Сити за “Скай Спортс” през следващите няколко месеца, докато не бъде обявено окончателното решение по жалбата на клуба срещу присъдата за нарушения на финансовите правила в Премиър лийг. Бившият капитан на “червените дяволи” коментира темата след убедителната победа на „гражданите“ с 3:0 при гостуването на Ливърпул, в която тимът на Енцо Мареска се възползва от численото си предимство след изгонването на Райън Гравенберх.

„Тъкмо записвахме подкаста и казах, че ако могат да ме махнат от мачовете на Манчестър Сити през следващите няколко месеца, докато не бъде обявено решението, ще бъда повече от доволен“, заяви Невил. Той призна, че представянето на отбора заслужава похвали, но според него продължаващият казус пречи на това да се говори безусловно за спортните успехи на клуба. „Да дойдеш на „Анфийлд“ и да спечелиш е изключително трудно. Трябва да хвалим отбора без никакво „но“ и без колебание. Но в съзнанието ти остава още нещо“, добави анализаторът.

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Манчестър Сити обжалва решението на независимата комисия, която го призна за виновен по 114 от общо 115 обвинения, свързани с нарушения на финансовите правила в продължение на девет години. Клубът категорично отрича да е извършил нарушенията, а изходът от процедурата може да има сериозни последици за бъдещето му. „Тази ситуация в момента не е добра за Премиър лийг и ще продължи поне още няколко месеца“, предупреди Невил. Жалбата е внесена на 1 октомври, като изслушването трябва да се проведе в рамките на 12 седмици, а окончателното решение се очаква до 30 дни след него.

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Снимки: Gettyimages