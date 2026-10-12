Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити

Легенда на Ман Юнайтед поиска да бъде освободен от мачовете на Ман Сити до излизане на крайното решение за наказание

  • 12 окт 2026 | 16:14
  • 409
  • 1

Легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил поиска да бъде освободен от отразяването на мачовете на градския съперник Манчестър Сити за “Скай Спортс” през следващите няколко месеца, докато не бъде обявено окончателното решение по жалбата на клуба срещу присъдата за нарушения на финансовите правила в Премиър лийг. Бившият капитан на “червените дяволи” коментира темата след убедителната победа на „гражданите“ с 3:0 при гостуването на Ливърпул, в която тимът на Енцо Мареска се възползва от численото си предимство след изгонването на Райън Гравенберх.

„Тъкмо записвахме подкаста и казах, че ако могат да ме махнат от мачовете на Манчестър Сити през следващите няколко месеца, докато не бъде обявено решението, ще бъда повече от доволен“, заяви Невил. Той призна, че представянето на отбора заслужава похвали, но според него продължаващият казус пречи на това да се говори безусловно за спортните успехи на клуба. „Да дойдеш на „Анфийлд“ и да спечелиш е изключително трудно. Трябва да хвалим отбора без никакво „но“ и без колебание. Но в съзнанието ти остава още нещо“, добави анализаторът.

Тежко ранен полицай и десет арестувани след сблъсъци на дербито между Ливърпул и Манчестър Сити
Тежко ранен полицай и десет арестувани след сблъсъци на дербито между Ливърпул и Манчестър Сити

Манчестър Сити обжалва решението на независимата комисия, която го призна за виновен по 114 от общо 115 обвинения, свързани с нарушения на финансовите правила в продължение на девет години. Клубът категорично отрича да е извършил нарушенията, а изходът от процедурата може да има сериозни последици за бъдещето му. „Тази ситуация в момента не е добра за Премиър лийг и ще продължи поне още няколко месеца“, предупреди Невил. Жалбата е внесена на 1 октомври, като изслушването трябва да се проведе в рамките на 12 седмици, а окончателното решение се очаква до 30 дни след него.

Премиерът на Великобритания е готов да разкрие всичките си контакти с Манчестър Сити след натиск от опозицията
Премиерът на Великобритания е готов да разкрие всичките си контакти с Манчестър Сити след натиск от опозицията
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Диего Симеоне посочи от какво се притеснява преди домакинството на Ман Юнайтед

Диего Симеоне посочи от какво се притеснява преди домакинството на Ман Юнайтед

  • 12 окт 2026 | 15:44
  • 457
  • 1
Разбиха престъпна група, обрала вратаря на Барселона

Разбиха престъпна група, обрала вратаря на Барселона

  • 12 окт 2026 | 15:24
  • 601
  • 0
Инкапие и Субименди под въпрос за двубоя с Лил

Инкапие и Субименди под въпрос за двубоя с Лил

  • 12 окт 2026 | 15:00
  • 474
  • 0
Няма изненада: Реал Мадрид и Куртоа си стиснаха ръцете

Няма изненада: Реал Мадрид и Куртоа си стиснаха ръцете

  • 12 окт 2026 | 14:50
  • 752
  • 1
Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига

Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига

  • 12 окт 2026 | 14:29
  • 1172
  • 0
Осасуна изгони треньора след само осем мача и върна клубна легенда

Осасуна изгони треньора след само осем мача и върна клубна легенда

  • 12 окт 2026 | 14:24
  • 851
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 8476
  • 45
Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 7126
  • 51
Гбамен под огромен въпрос и за Монако

Гбамен под огромен въпрос и за Монако

  • 12 окт 2026 | 16:37
  • 227
  • 0
Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 13788
  • 122
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 8007
  • 5
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 9762
  • 8