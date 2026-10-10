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Червен картон помогна на Атлетико Мадрид да продължи силната серия

  • 10 окт 2026 | 19:48
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Червен картон помогна на Атлетико Мадрид да продължи силната серия

Атлетико Мадрид се измъчи с Алавес, но все пак прибави нови три точки към актива си в Ла Лига и ще запази преднината си пред Реал Мадрид в класирането. Сега тимът на Диего Симеоне надви Алавес с 2:1 като гост в среща от осмия кръг. Победното попадение дойде чак в 87-ата минута, когато точен беше Кристиан Ромеро.

Към момента на гола на аржентинеца Атлети вече близо половин час играеха с човек повече след изгонването на Анхел Перес в 61-вата с червен картон за грубо влизане срещу Хулиан Алварес.

Иначе “рохибланкос” поведоха при първата си опасност чак в 33-тата минута. Точен беше Алехандро Грималдо.

В края на първото полувреме обаче Алавес успя да изравни чрез Лукас Бойе от дузпа, отсъдена за нарушение на Льо Норман.

Червеният картон после дойде след намесата на ВАР, тъй като първоначално реферът показа само жълт картон. От последвалото изпълнение на фала пък Алварес удари греда.

Така Атлетико вече има четири поредни победи и е в приповдигнато настроение за сблъсъка си с Манчестър Юнайтед от Шампионската лига на “Метрополитано” във вторник.

Баските пък са на другия полюс, като нямат успех от четири срещи насам

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