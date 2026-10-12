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Георги Димитров завърши втори в италианския GT шампионат

  • 12 окт 2026 | 11:35
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Георги Димитров завърши втори в италианския GT шампионат

Българският пилот Георги Димитров завърши като вицешампион сезон 2026 в италианския GT шампионат, като Георги и съотборникът му се състезаваха в Спринтовата купа.

Георги и Симоне Ричители спечелиха второто състезание от последния кръг за сезона на “Монца” през уикенда, като завършиха на първо място и в най-силната категория в шампионата - Pro. Двамата се състезават с Ламборгини Хуракан GT3 Evo 2 за тима на бившия пилот във Формула 1 Винченцо Соспири.

Георги Димитров с първа победа с LMP3 прототип
Георги Димитров с първа победа с LMP3 прототип

Димитров и Ричители записаха три победи в 8 старта този сезон, като спечелиха на старта на сезона в първото състезание на “Имола” и след това в първата надпревара на “Муджело”. Двамата се качиха на подиума и във втория кръг - трето място и във второто състезание на “Валелунга”.

Общо 21 екипа спечелиха точки в хода на сезона, а общо в топ категорията на шампионата стартираха 50 автомобила.

Любо Руйков с пробив във Формула 4 Европа
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