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Томоюки Мацушита счупи световния рекорд на 400 метра съчетано

  • 12 окт 2026 | 12:15
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Томоюки Мацушита счупи световния рекорд на 400 метра съчетано

Почти седем години след като Дая Сето постави световен рекорд от 3:54.81 минути на 400 метра съчетано плуване в 25-метров басейн, друга японска звезда пренаписа световната история в дисциплината. По време на първенството на Япония на малък басейн в неделя Томоюки Мацушита финишира за 3:54.33 минути, подобрявайки с почти половин секунда досегашното върхово постижение на планетата.

Мацушита, който е шампион от Пантихоокеанското първенство и сребърен медалист от Азиатските игри, пренесе силния си импулс и в малкия басейн. Запазвайки световния рекорд в японски ръце, той стартира с 53.22 секунди на бътерфлай и премина през обръщането след дисциплината гръб с резултат 1:53.61 минути. Темпото му остана изключително високо и в бруста, като направи прехода към свободния стил при 2:59.05 минути, преди да затвори плуването с финален спринт от 55.28 секунди.

Това е поредното забележително постижение за Мацушита, който спечели сребърен медал на 400 метра съчетано на Олимпийските игри в Париж през 2024 година и остана втори в същата дистанция на Световното първенство в Сингапур през 2025 година. Сега японецът демонстрира потенциала си и на 25-метров басейн, коригирайки рекорда, поставен по време на надпреварите от Международната лига по плуване през декември 2019 година.

Новото върхово постижение на Мацушита допълва поредицата от световни рекорди на малък басейн през последните седмици. В рамките на стартовете за Световната купа руснакът Егор Корнев изравни световния рекорд на 100 метра свободен стил (44.84 секунди) и постави нов на 50 метра бътерфлай с 21.28 секунди. В същото време представителят на Южна Африка Питер Кьотце даде най-добро време в света на 50 метра гръб с 22.09 секунди.

Руснакът Егор Корнев постави нов световен рекорд на 50 м бътерфлай в малък басейн
Руснакът Егор Корнев постави нов световен рекорд на 50 м бътерфлай в малък басейн
 Южноафрикански плувец подобри световния рекорд на 50 метра гръб в малък басейн
Южноафрикански плувец подобри световния рекорд на 50 метра гръб в малък басейн
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