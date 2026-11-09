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Пет медала за България от турнир по скокове във вода в Германия

  • 9 ное 2026 | 01:29
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Пет медала за България от турнир по скокове във вода в Германия

Състезателите по скокове във вода от СКПС-ВИТОША се представиха силно и завоюваха пет отличия на последното състезание за 2026 година. Германския град Аахен събра представители на девет държави в ежегодния турнир “Ула Клингер Къп” този уикенд.

Крис Йорданов се окичи с два златни медала при момчетата във възраст 13 години в дисциплините 3 метра трамплин и кула.

Ива Ереминова при девойки старша възраст грабна среброто на 1 метър трамплин и бронза на кула, а Йоан Вълков спечели бронз на 1метър трамплин при момчетата до 11 години. Другият представител в тази възраст Стефан Василев се класира пети на 1 метър трамплин и шести на 3 метра.

Състезателите бяха водени от треньора Георги Чобанов.

Турнирът беше част от проекта на клуба по подпрограмата за Развитие на Детско-юношески спорт към Столична община.

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