Симона Иванова е седма на 200 метра свободен стил на Младежката олимпиада

Симона Иванова зае седмо място финала на 200 метра свободен стил в плуването на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българката не успя да покаже най-доброто от себе си и финишира за 2:07.98 минути. Победителка стана Моан Чан (Китай) с 1:59.59.

Българската плувкиня приключва Игрите с четвърто място на 400 метра свободен стил, седмо на 200 и 17-а на 100 метра. След състезанието днес тя заяви, че е разочарована от представянето си, но и мотивирана да продължи да работи.

„Не мога да си обясня какво се случи. Плуването ми не беше добро. Може би натежа това, че пътуваме всеки ден по два часа до басейна. Ще направим анализ с треньора ми и ще видим, къде направих грешка“, сподели Иванова.

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Снимки: Startphoto