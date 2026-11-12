Преминаването на Татяна Смит в отбора на Нидерландия е тежък удар за Южна Африка

Решението на най-титулуваната южноафриканска олимпийка Татяна Смит да смени спортната си принадлежност и да се състезава за Нидерландия е "тъжна новина“ за страната. Това заяви временният изпълнителен директор на Южноафриканската федерация по плуване Зики Молуси.

Двукратната олимпийска шампионка, която притежава и нидерландско гражданство по бащина линия, обяви решението си през сълзи. Тя изтъкна, че този ход ѝ дава далеч по-сериозна подкрепа за постигане на високи резултати, допълвайки, че атлетите в родината ѝ заслужават структура, която да им позволява да се развиват истински, а не просто да оцеляват.

Олимпийската шампионка Татяна Смит ще се състезава за Нидерландия

В интервю за eNews Channel Aftica Молуси сподели, че ръководството проявява разбиране към избора на състезателката, след като тя подробно и откровено е изложила своите аргументи. Той обаче не скри разочарованието си, определяйки случилото се като изключително тъжен момент за страната, особено на фона на подготовката на тима за Световното първенство на малък басейн в Пекин през декември.

Смит, известна преди с моминското си име Схунмакер, има четири олимпийски отличия. По-рано тя разкри, че сериозните финансови затруднения, включително и спорът с федерацията относно дължими премии, са били ключов фактор за временното ѝ оттегляне след Олимпийските игри в Париж през 2024 г. През септември 29-годишната плувкиня обяви своето завръщане и предстои да дебютира за европейската страна на шампионата на планетата между 1 и 6 декември.

По думите на състезателката, преминаването под флага на Нидерландия ще ѝ осигури възможност за изграждане на по-стабилна и продължителна кариера, след като финансовите и логистичните спънки в Южна Африка са направили подготовката ѝ непосилна.

В ефира на "Радио 702“ Молуси призна, че федерацията не е трябвало да задържа наградния фонд на плувкинята след Световното първенство през 2023 г. Той обясни забавянето с несъответствия между спонсорски договори, но подчерта, че подобни грешки са недопустими.

Шефът на централата допълни, че от 21 южноафрикански плувци, които ще пътуват за планетарния форум следващия месец, едва около 50 процента ще получат пълна финансова субсидия, докато за останалите средствата ще покрият само част от разноските. Според него системният проблем в южноафриканския спорт се корени в хроничното и недостатъчно държавно финансиране на федерациите.

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Снимки: Gettyimages