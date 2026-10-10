Руснакът Егор Корнев постави нов световен рекорд на 50 м бътерфлай в малък басейн

Руснакът Егор Корнев постави световен рекорд на 50 метра бътерфлай на Световната купа по плуване в малък басейн в Ташкент (Узбекистан). Корнев завърши дистанцията за 21,28 секунди. Руснакът счупи постижението на на швейцареца Ное Понти (21,32 секунди), поставен на Световното първенство през 2024 година.

22-годишният руснак през 2025-а спечели щафетата 4x100 метра съчетано плуване на Световното първенство и сребърен медал с щафетата 4x100 метра свободен стил. Той има също три титли на Европейското първенство през 2026 година.

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Снимки: Gettyimages