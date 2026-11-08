Олимпийски медалист отнесе 21-месечно наказание заради опасно шофиране, пропуска Игрите в Лос Анджелис

Eдна от водещите фигури в японското плуване през последните години Томору Хонда получи тежък удар върху своята състезателна кариера. Олимпийският сребърен медалист от Токио 2021 и световен първенец на 200 метра бътерфлай от 2024 година бе наказан с лишаване от състезателни права за срок от 21 месеца след криминална присъда за тежък пътен инцидент.

Санкцията беше обявена от Японската федерация по плуване на 4 ноември след заседание на изпълнителния съвет по силата на член 4 от дисциплинарния правилник. Наказанието ще бъде в сила до август 2028 година, което означава, че Хонда няма да има право да участва в националните квалификации през април 2028 година и на практика губи шансове да се състезава на Олимпийските игри в Лос Анджелис. Първоначалното намерение на федерацията е било да наложи двугодишна забрана, но тя е намалена с три месеца след отчитане на смекчаващите обстоятелства и вече понесените от плувеца последствия.

Тежкият инцидент се е състоял на 21 ноември 2025 година в Тама, Токио. Хонда е шофирал със скорост между 88 и 108 км/ч при разрешени едва 30 км/ч. При опит да вземе завой той е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в друг автомобил. Пострадалият шофьор, мъж на възраст над 60 години, е получил сериозни травми, включително счупване на гръдната кост.

По време на съдебния процес през август 2026 година плувецът призна вината си и сподели, че слабите му резултати в басейна са замъглили неговата преценка:

“Не можех да взимам трезви решения, защото резултатите ми на състезанията не вървяха. Това беше изключително опасно шофиране, което можеше да доведе до още по-страшен инцидент.“

На 9 септември районният съд в Тачикава осъди Хонда на една година затвор. Съдията Кейта Накаджима определи поведението му на пътя като “изключително опасно и безразсъдно“, макар и да пожела на спортиста един ден да се завърне успешно в басейна.

Още преди последното решение на федерацията японецът се оттегли от състава за Пантихоокеанския шампионат по плуване и Азиатските игри през 2026 година. Утежняващ фактор при разглеждането на дисциплинарната му мярка бе и фактът, че той е забавил докладването на катастрофата пред федерацията с около девет месеца.

В публично извинение в социалните мрежи Хонда призна отговорността за постъпката си:

“Като член на обществото и като спортист действията ми бяха недопустими. Изгубеното доверие не може да се върне само с думи и ще приема искрено всички наложени мерки.“

Първият сериозен успех на Хонда на международната сцена бе сребърният медал на 200 метра бътерфлай на Световното първенство за младежи през 2019 година. Година по-късно той спечели и първата си национална титла на Япония в същата дисциплина.

Големият му пробив дойде на Олимпийските игри в Токио през 2021 година, когато едва 19-годишен грабна среброто на 200 метра бътерфлай с време 1:53.73, изоставайки единствено от Крищоф Милак от Унгария. След това той завоюва бронзови отличия на шампионатите на планетата в Будапеща през 2022 година и във Фукуока през 2023 година. На Азиатските игри в Ханджоу през 2022 година японецът взе злато на 200 метра бътерфлай и 400 метра съчетано, както и бронз в щафетата 4 по 200 метра свободен стил.

Върховият момент в кариерата му настъпи през февруари 2024 година в Доха, когато с резултат 1:53.88 стана първият японец в историята със световна титла на 200 метра бътерфлай. Сега обаче бъдещето на един от най-талантливите японски плувци остава под сериозен въпрос.

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Снимки: Gettyimages