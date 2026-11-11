Олимпийската шампионка Татяна Смит ще се състезава за Нидерландия

Двукратната олимпийска шампионка по плуване Татяна Смит смени спортното си гражданство и вече ще представлява Нидерландия на международната сцена. Южноафриканката обяви официално решението си във вторник, като основната ѝ дългосрочна цел остава участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

29-годишната специалистката в бруста притежава както южноафриканско, така и нидерландско гражданство. Очаква се тя да направи първия си старт с новия национален отбор на Световното първенство по плуване в 25-метров басейн, което ще се проведе в Пекин между 1 и 6 декември.

"Взех решение да представлявам Нидерландия в следващия етап от моята спортна кариера“, написа Смит в социалната мрежа "Инстаграм". "Да се състезавам за Южна Африка беше сбъдната детска мечта и това е глава от живота ми, към която винаги ще се връщам с огромна гордост и признателност.“

Промяната в спортната националност на плувкинята вече е потвърдена от Световната федерация по водни спортове, се посочва в изявление на нейния екип. Профилът ѝ на официалния уебсайт на ръководния орган вече е актуализиран с флага на Нидерландия.

Преди да приеме фамилията Смит, тя се състезаваше под моминското си име Схунмакер. На Олимпийските игри в Токио през 2021 година тя грабна титлата на 200 метра бруст с тогавашен световен рекорд, както и сребро на 100 метра. На форума в Париж през 2024 година добави ново злато на 100 метра и сребърен медал на 200 метра, с което увеличи общия брой на олимпийските си отличия на четири.

След края на Игрите във френската столица Смит обяви своето отказване, но поднови тренировки през септември. Допълнителен стимул за завръщането ѝ бе решението дисциплината 50 метра бруст да бъде включена в олимпийската програма за Лос Анджелис 2028.

Смяната на спортната принадлежност има и силна семейна основа, тъй като баща ѝ е роден в нидерландския град Наалдвийк. Самата плувкиня определя и двете държави като неразделна част от своята идентичност.

"С времето и израстването ни мечтите се променят. Тази нова страница е посветена на това да прегърна друга страна от себе си, да се насладя на пътя и да открия на какво още съм способна“, сподели шампионката.

Като ключови фактори за хода си Смит посочва възможностите за по-добра подготовка на най-високо ниво и изграждането на по-устойчива спортна кариера. Въпреки промяната, тя ще продължи да живее в Южна Африка и да се подготвя с досегашния си треньорски щаб, като ще се присъединява към нидерландския състав за тренировъчни лагери и участия в големи първенства.

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Снимки: Gettyimages