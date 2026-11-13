Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", прокуратурата е сезирана

Над 600 000 литра вода са изтекли в канализацията на плувния басейн „Диана“ в София. Съоръжението е затворено, тренировките са прекъснати, а национално състезание е отменено.

За сериозната авария съобщи министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в профила си във Фейсбук. По думите му прокуратурата вече е сезирана за съмнения за неправомерна намеса в оборудването.

Министърът разкри подробности от докладна записка, получена от управителя на спортния комплекс. Според документа на 9 ноември около 9:30 ч. камерите за видеонаблюдение са регистрирали влизането на служител в техническото помещение под басейна.

На въпросния служител не са били възлагани дейности по помпите и изпускателните кранове. Малко по-късно той напуснал помещението с видимо мокри дрехи, без да съобщи за възникнал проблем, посочва Керязов.

На следващия ден е установен спад на водното ниво в басейна. Последвалата техническа проверка е констатирала повредено оборудване, разхлабени елементи, неизправни кранове и изтичане на вода към канализацията.

Спортният министър поставя въпроса какво е правил служителят в техническото помещение, кой му е възложил действията и дали има връзка между посещението му и последвалата авария.

Керязов подчертава, че служителят не е назначен от настоящото ръководство на дружеството. Той настоява компетентните органи да установят дали става въпрос за техническа неизправност, безотговорност или умишлени действия.

„Случайност, безотговорност или умишлен саботаж? Отговорите трябва да бъдат дадени от компетентните органи“, заявява министърът в мрежата.

Публикацията му предизвика реакции на родители, които насочват вниманието към състоянието на плувните бази в София и условията, при които тренират децата.

Майка отправя покана към министъра лично да посети басейн „Диана“ след 18:00 ч., когато приключват тренировките, и да види как децата се прибират в тъмното.

„Ще ми е любопитно по коя от трите пътеки без грам осветление ще тръгнете. Дори пред самия басейн външните лампи не работят“, пише тя.

Жената посочва и друг столичен плувен комплекс – „Спартак“, където според нея условията за провеждане на състезания също са незадоволителни.

„Заповядайте и на басейн Спартак да изгледате някое състезание от скамейките, при децата, които чакат своя ред. Ако вали, си носете парцал да забършете седалката и чадър, да не ви мокри водата от покрива“, гласи коментарът ѝ.

Друг родител отправя още по-широка критика към състоянието на плувната инфраструктура в столицата.

„Г-н Керязов, не е нужно да се чака да стане толкова голям проблем, за да се види, че в цяла София няма нормален басейн, на който дори големите турнири да се провеждат. Обиколете ги и вижте в какви условия тренират децата ни, къде се състезават и къде се посрещат състезатели от чужди държави. Вижте с какво разполагат спортните училища!“, настоява родителят.

В същия коментар се поставят под съмнение и представените от министъра обстоятелства около записите от охранителните камери.

Според коментиращия публикуваните кадри показват служителя в 10:08 ч. със сухи дрехи, а в 10:54 ч. – с мокри, като и в двата случая той се движи в една и съща посока.

Родителят пита защо снимките са от една и съща камера и дали действително доказват описаната последователност на влизане и излизане от техническото помещение.

„На мен лично не ми се връзва тази версия, не и представена по този начин!“, завършва коментарът.

Тези възражения поставят допълнителни въпроси за хронологията на събитията и необходимостта от изясняване на всички обстоятелства около аварията. Твърденията за посоката на движение и часовете на заснемане са на коментиращия и не представляват независима техническа експертиза на видеозаписите.

Междувременно Керязов настоява за пълно разследване, установяване на всички щети и търсене на отговорност от всеки, чиято вина бъде доказана.

„Няма да допусна държавната собственост да бъде увреждана без последствия“, категоричен е министърът.

Към момента няма публично потвърдени заключения за причините за аварията или доказана вина на конкретно лице. Не е обявен и срок за възстановяване на нормалната работа на басейна.

Коментарите на родителите обаче показват, че освен разследването на конкретния инцидент отговори се очакват и за състоянието на спортните съоръжения, безопасността на достъпа до тях и условията за тренировки и състезания на децата в София.

"Вие сте министър, а питате нас? Такава демонстрация на безсилие е неадекватна. Очакваме действия, а не сълзи в социалните мрежи особено от властимащи", пише на министър Керязов столичанка.

Плувният басейн "Дианабад" се управлява и стопанисва от търговското дружество Национална спортна база ЕАД. Интересно е защо управителят на НСБ Антон Василев Антонов, назначен от Керязов на 19 юни т. г., мълчи, а спортният министър се е заел с басейна Дианабад?

Откакто е министър на спорта Енчо Керязов е като разследващ - само установява проблеми и щети, които са известни повече от 15 години.

stolica.bg

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