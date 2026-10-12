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Николай Жечев: Показахме две лица

  • 12 окт 2026 | 10:52
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Николай Жечев: Показахме две лица

3:3 приключиха в Ямбол, едноименния тим и Секирово (Раковски). Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Разделям мача на две – представянето ни през първото полувреме и през втората част. За първи път видях отбора по този начин, почти неузнаваем. Пет пъти гостите ни хванаха на контраатака и в три от случаите реализираха голове. Ние създадохме много чисти положения, може би четири или пет, но вратарят им спаси всичко. На полувремето съвсем разбираемо е, че бях ядосан. Казах в съблекалнята, че не ни отива да се представяме по този начин, имайки претенциите да сме водещ отбор в групата. Радващо е, че от първата минута на второто полувреме до последната момчетата буквално не спряха да атакуват. Вкарахме трите гола, а в добавеното време имахме още няколко ситуации дори да победим. Хубаво е, че показахме характер през втората част. Това беше отборът, който всички искаме да виждаме, да атакува и да бележи голове. Да, можеше още през първото полувреме ние да водим с 2:0, а губехме с 0:3, но се случи. Хубавото е, че реагирахме“.

Снимка: fcyambol1915.com

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