Хебър мина леко през Ямбол с пет гола

Хебър разби с 5:0 като гост Ямбол в мач от предварителния кръг на Sesame Купа на България и се класира за първия рунд на надпреварата. С хеттрик се отчете Мариян Вангелов, а един гол вкара Джанер Садетинов. Автогол на Николай Йорджев пък откри резултата.

Всички резултати за Купата на България

Така тимът от Пазарджик ще се изправи срещу победителя от мача Локомотив (Мездра) - Пирин в следващия кръг на състезанието.

Ямбол 0:5 Хебър (Пазарджик)

0:1 Николай Йорджев (13-а)

0:2 Мариян Вангелов (17)

0:3 Джанер Садетинов (24)

0:4 Мариян Вангелов (48)

0:5 Мариян Вангелов (85)

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