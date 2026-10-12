Цинвън Чжън: Искам да постигна всичките си цели, за да няма за какво да ме упрекват

Китайската тенис звезда Цинвън Чжън ознаменува своето завръщане сред световния елит по най-категоричния начин – с титла от престижния турнир от сериите WТА 1000 в Пекин. След великолепна седмица на корта, олимпийската шампионка даде изключително силна пресконференция, на която говори открито за преодолените изпитания и неизчерпаемата си амбиция да продължи да пренаписва историята на спорта.

Завръщането на харизматичната Чжън в оптимална спортна форма е отлична новина за женския тенис. 23-годишната състезателка приема трофея в китайската столица не само като лично изкупление след тежките месеци на физически проблеми, но и като отправна точка към нови върхове.

Олимпийската шампионка от Париж спечели титлата в Пекин

„След като спечелих тази титла, почувствах, че най-накрая успях и отново създавам история. Винаги съм се стремяла да надскачам себе си. Всички ме разпитват за големите ми успехи през 2024 година, но моят отговор остава непроменен – най-доброто тепърва предстои“, сподели шампионката.

Чжън подчерта, че целият ѝ турнирен път е бил изпълнен със сериозни битки, в които е трябвало да се бори не само със съперничките, но и със собствените си колебания:

„Всеки двубой носеше своите предизвикателства и ми е трудно да откроя само един най-тежък момент. Финалът беше труден, както и предходните шест срещи. На корта се борех срещу съперничките, но и срещу себе си, срещу собствените си слабости и огромния вътрешен порив за победа.“

Тя акцентира и върху уроците от предишни разочарования, които са ѝ помогнали да изчисти играта си:

Qinwen’s crowning moment 👑 The Beijing crowd goes wild as Zheng wins her first career WTA 1000 title and does it on home soil! 🥹💪 #ChinaOpen https://t.co/xodfgdLnU0 — Tennis Channel (@TennisChannel) October 11, 2026

„Нужно е да действам агресивно, но и да контролирам непредизвиканите грешки. В решителните моменти не мога да бъда пасивна. Помня много добре какво стана на US Open, където имах шансове, но не успях да пробия. В Пекин не допуснах същата грешка и се възползвах максимално от всяка възможност.“

Пътят към купата е бил съпроводен и от сериозно напрежение, сравнимо с това на най-големите световни форуми:

„Нервността беше същата като на олимпийския финал – и в двата случая преди началото на мачовете ми се гадеше. Това показва колко силно исках победата. Мнозина ми повтаряха, че самото достигане до финала е исторически успех, но аз не исках да спирам дотам. За да останеш в историята, трябва да печелиш трофеи, а не просто да се задоволяваш с финални мачове.“

Особено емоционална бе и равносметката ѝ за периода на възстановяване от контузията, която я извади от строя за половин година:

All the hard work has paid off 👏 Zheng Qinwen speaks as the 2026 Beijing champion 🎤 #ChinaOpen https://t.co/tb48q0g87N — Tennis Channel (@TennisChannel) October 11, 2026

„Първоначално смятах, че спадът ще продължи един-два месеца, но всичко се проточи шест месеца. Помня как преди година Носкова ме победи и след това стигна до финала, което показа, че дори с травма нивото ми беше високо. След това обаче не играх чак до февруари. През това време научих много, преоткрих себе си и се научих да не обръщам внимание на страничните мнения. Всичко това ме направи много по-силна.“

В заключение Чжън очерта бъдещите си стремежи пред родната публика, с която отпразнува и своя рожден ден:

„Знам, че се говореше как все още нямам спечелена титла от категория WТА 1000. Вярно е, че съм олимпийска шампионка, което е изключително, но имам още много цели за постигане. Искам да ги реализирам всичките, така че никой повече да няма основание да ме упреква за каквото и да било. Знам на какво съм способна и искам да дам максимума, за да не съжалявам за нищо, когато един ден приключа с тениса.“

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