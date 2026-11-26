Денислава Глушкова отпадна в Ираклион

Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди евро.

22-годишната българка отстъпи пред петата поставена Лусия Кортес Йорка (Испания) с 2:6, 6:7(6), за два часа и 25 минути на корта.

След като загуби първия сет, Глушкова изостана с 1:4 във втората част, но спечели четири поредни гейма, за да поведе с 5:4. Впоследствие двете си размениха пробиви и се стигна до 6:5, а българката имаше шанс да изравни общия резултат, но не удържа подаването си и се стигна до тайбрек. В него Глушкова пропусна сетбол при 6:5 точки и загуби три поредни за крайното 6:8.

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