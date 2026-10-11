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Олимпийската шампионка от Париж спечели титлата в Пекин

  • 11 окт 2026 | 18:06
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Олимпийската шампионка от Париж спечели титлата в Пекин

Олимпийската шампионка от Париж 2024 Цинвън Чжън стана първата китайска тенисистка, спечелила титлата на турнира по тенис за жени от сериите WТА 1000 в китайската столица Пекин с награден фонд 9,4 милиона долара.

На финала Чжън победи четвъртата поставени и шампионка от Откритото първенство на Франция Мира Андреева със 7:5, 6:4 за час и 43 минути.

Китайката, която е в процес на възстановяване, след като пропусна голяма част от миналата година и началото на 2026-а поради контузия на лакътя на дясната си ръка, изглеждаше в много добра форма, използвайки мощни форхенди, за да контролира разиграванията, и постигаше бързи печеливши удари.

„Чувството да спечеля тук в Пекин е невероятно... това беше една от мечтите ми“, каза 24-годишната китайка, чиято кампания тук завърши неприятно миналата година, след като тя беше принудена да се откаже след влошаване на контузията си.

След като двете си размениха ранни пробиви, петата в света Андреева поведе с 5:4 и почти беше на път да постигне решителен пробив, когато 54-тата в света Джън изпрати удар твърде дълго, преди да вкара форхенд. Въпреки това, Чжън спаси три точки за пробив, за да направи резултата 5-5, а в следващия да стигне до пробив, който й донесе успех в първия сет.

Андреева спаси три точки за пробив, когато вторият сет беше изравнен при 4:4, но китайката направи брейка и перфектен ас в следващия гейм, за да спечели първата си титла от WТА 1000 и първия си трофей за годината. След триумфа си тя ще се изкачи от 54-о място в ранглистата до 23-о в понеделник.

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