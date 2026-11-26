Анас Маздрашки приключи на двойки на "Чаланджър"-а в Херсонисос

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

20-годишнят българин и Иманол Лопес Мурийо (Испания) отстъпиха пред третите поставени Георгий Кравченко (Украйна) и Алехо Санчес Килес (Испания) с 6:4, 6:7(6), 7-10 за час и 56 минути.

Маздрашки и Мурийо пропуснаха три сетбола на сервис на противниците си при 5:3 в първия сет, но след това на собствено подаване спечелиха сета.

При 5:4 във втората част двамата имаха шанс да затворят срещата на собствен сервис, но вместо това допуснаха пробив, а при 5:5 не успяха да се възползва от три брейкбола. Така се стигна до тайбрек, в който Маздрашки и Мурийо поведоха с 3:0, при 5:6 отразиха един сетбол, но при следващата си възможност Кравченко и Килес изравниха общия резултат. В шампионския тайбрек до 10 точки българинът и испанецът изостанаха с 0:3 и до края не успяха да наваксат двата пробива пасив, приключвайки участието си в надпреварата.

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