Дария Великова е полуфиналистка на двойки на турнир в Тунис

Дария Великова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара. 22-годишната българка и Астрид Ваня Бруне Олсен (Норвегия), които са поставени под номер 1 в схемата, надиграха германките Амели Воринг Ла Торе и Лара Вагнер с 6:4, 6:3 за час и 12 минути на корта.

В спор за място на финала двете ще се изправят срещу третите поставени Чой Сео Юн (Република Корея) и Аружан Сагандикова (Казахстан).

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