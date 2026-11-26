Безпощадна Елизара Янева с нова разгромна победа в Търнава

Най-добрата българска тенисистка Елизара Янева достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди евро.

19-годишната националка, която е водачка в схемата, победи Беатрисе Зелтина (Латвия) с 6:0, 6:1 за 54 минути на корта.

Пловдивчанката записа втори пореден успех в надпреварата и вече има седем поредни победи от началото на миналата седмица, след като вдигна торфея при предишното си участие, също в Търнава. Тя спечели 11 поредни гейма, преди Зелтина най-после да спечели едно от подаванията си и да запише гейм до името си, но българката бързо затвори срещата на собствен сервис.

В спор за място на полуфиналите Янева ще се изправи срещу германката Анна Лена Фридзам.

По-късно днес в четвъртфиналите на надпреварата на двойки българката Изабелла Шиникова и Лайма Владсон (Узбекистан) ще играят срещу Мадълейн Брукс (Великобритания) и Далейна Хюит (САЩ).

С този успех Елизара Янева заработи 16 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема рекордното за нея 135-о място.

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