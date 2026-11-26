Ясни са финалистите на сингъл на Държавното до 16 г. в зала

Мартин Валеов (Виа тенис стар) и Камен Иванов (Изида) при юношите, както и Рая Маркова (Августа Траяна) и Илина Илиева (Виа тенис стар) при девойките се класираха за финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала за юноши и девойки до 16-годишна възраст. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Изида“ в Добрич.

На полуфиналите при юношите Мартин Валеов (Виа тенис стар) поведе с 3:0, преди Якоб Ясин (Макс Про 2020) да прекрати участието си в срещата поради контузия. Камен Иванов (Изида) се наложи над Андрей Грозданов (Пазарджик) с 6:1, 6:4.

На полуфиналите при девойките Рая Маркова (Августа Траяна) спечели срещу Мелани Стоичкова (Виа тенис стар) със 7:5, 6:4. Илина Илиева (Виа тенис стар) надделя над Симона Попова (Пловдив 1981) с 6:4, 2:6, 6:1.

Днес станаха известни и финалистите в надпреварата на двойки. За титлата при юношите ще играят Мартин Желев (Виа тенис стар)/Емил Алексиев (Виа тенис стар) срещу Мартин Валеов (Виа тенис стар)/Филип Ненчев (Раковски Бомел-9). На полуфиналите Желев и Алексиев се наложиха с 6:1, 6:2 над Нури Юсуф (Барокко спорт)/Никола Павлов (Про Спорт). Валеов и Ненчев се класираха за финала без игра срещу Стефан Телкеджиев (Макс Про 2020)/Якоб Ясин (Макс Про 2020).

На финала на двойки при девойките ще спорят Мелани Стоичкова (Виа тенис стар)/Симона Попова (Пловдив 1981) срещу Мария-Магдалена Янакиева (Хасково 2015)/Рая Маркова (Августа Траяна). На полуфиналите Стоичкова и Попова се наложиха Илина Илиева (Виа тенис стар)/Зара Минева (Виа тенис стар), а Янакиева и Маркова елиминираха Виктория Врачанска (Левски)/Пламена Кукенска (Виа тенис стар) с 6:4, 7:5, съобщават от БФ Тенис.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google