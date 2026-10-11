Мартин Брандъл посочи момента, в който Джордж Ръсел загуби битката за титлата

Бившият пилот и настоящ тв анализатор Мартин Брандъл заяви, че надеждите на Джордж Ръсел за световната титла окончателно са се изпарили след отпадането му за Гран При на Бахрейн в Малайзия на пистата „Сепанг“.

Изоставането на британеца спрямо Андреа Кими Антонели отскочи на 84 точки, след като повреда в двигателя на неговия болид W17 го принуди да спре, докато съотборникът му финишира втори. След спринта в Сингапур разликата на върха вече достигна 89 пункта, а след днешното основно състезание тя е вече 102 пункта.

DRIVER STANDINGS (after 17 rounds) Antonelli's lead extends to 102 points 💪 Verstappen up to P4 👊 #F1 #SingaporeGP https://t.co/Lu1qOqe1vW — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

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Неволите за Ръсел продължиха с новината от Мерцедес, че ще понесе санкция за смяна на мотор за Гран При на Сингапур. От ФИА потвърдиха наказание от общо 60 позиции назад, което го прати на дъното на стартовата решетка, но той все пак успя да стигне до зоната на точките на финала.

Шансовете на Ръсел бяха крехки и преди това, въпреки че триумфът му в Азербайджан бе намалил дистанцията до 66 точки. В спринтовото състезание в Сингапур той пое водачеството от Макс Верстапен още на старта, но на мократа писта стъпи върху хлъзгавата боя на изхода от последния завой и се разби в стената още в откриващата обиколка.

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Брандъл смята, че шансовете на сънародника му са приключили именно на „Сепанг“.

„Що се отнася до титлата, смятам, че възможностите му отлетяха. Малайзия беше повратната точка и в момента не виждам кой би могъл да притисне Кими с постоянство. Ферари, Макларън и Ред Бул изостават твърде много в класирането, за да бъде това реалистично. Ако Джордж не може да триумфира, неговата задача ще бъде да пази Кими. Всичко, което може да направи сега, е да даде най-доброто от себе си и да чака развръзката“, коментира Брандъл пред Sky Sports F1.

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След техническия дефект Ръсел също призна, че вероятността да се пребори с Антонели е нищожна.

„Няма нужда да казвам категорично, че всичко е приключило, но шансът е изключително малък. За да се върна в битката, ми трябваше късмет, а той определено ми изневери. Вместо да загубя три точки зад Кими, изоставането ми набъбна с осемнадесет. Ако повредата беше в другия болид, активът щеше да е в моя полза. Наистина е жалко, но това е реалността“, заяви британецът още в Малайзия.

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Снимки: Gettyimages