Зеедорф беше пълна катастрофа като треньор, жалва се бивш негов футболист

Кларънс Зеедорф остава в историята с близо 20 трофея, сред които такива от Шампионската лига с три различни отбора - нещо уникално във футбола. След като окачи обувките, той се впусна в треньорството, но там засега далеч няма тези успехи.

В тази връзка дойде и изказването на един от бившите му футболисти в Депортиво Ла Коруня Флорин Андоне. Нидерландецът пое испанския тим през февруари 2018 година, но не успя да го спаси от изпадане в края на сезон. Начело на него Зеедорф записа 16 мача, в които постигна едва две победи.

Андоне го представи в изключително лоша светлина, като посочи, че той не познавал нито един играч и е проявявал небрежност при воденето на тренировките и подготовката за мачовете: „Тренирахме всеки ден в два или три следобед, затваряха ни в хотела по три дни. Караше хора от спортната база да идват в хотела, за да говорят с него... пълна катастрофа. Срамен сезон предвид нивото на играчите, а ние изпаднахме в Сегунда. Сигурен съм, че с нормален треньор като Пепе Мел или Кристобал щяхме да се спасим. Но дойде този и развали всичко“, заяви Андоне в интервю за YouTube канала Balears en Joc.

Румънският нападател, който сега играе за Атлетико Балеарес, не се поколеба да хвърли вината върху Зеедорф за провала на Депор през онзи сезон: „Той пое отбора на една, две, три точки от спасението и го остави на 16. Изпаднахме с играчи като Лукас Перес, Адриан Лопес, Чолак, аз, Фабиан Шер, който сега играе в Шампионската лига, Гилерме, Москера... имаше много футболисти в най-силните си години. Катастрофален сезон, но катастрофата идва отгоре, от бъркотията и разрухата, които създадоха и които бяха завършени със Зеедорф.“

Иначе треньорската кариера на Зеедорф стартира в Милан през януари 2014 година в момента, в който тимът беше чак 11-ти в Серия “А”. В края на кампанията обаче той беше уволнен със само 22 срещи зад гърба си.

Последва кратък период в Китай начело на Шенжен (13 мача), следван ит споменатото време в Ла Коруня. Зеедорф се пробва и като селекционер на Камерун, но там го уволниха след 12 двубоя.

После той беше включен в Надзорния съвет на националния тим на Нидерландия. Последната засега работа на Зеедорф е на съветник на ръководството на иранския Естеглал.