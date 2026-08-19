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  3. Депай и Коринтианс се помириха след скандала, преподписаха за още две години

Депай и Коринтианс се помириха след скандала, преподписаха за още две години

  • 19 авг 2026 | 05:22
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Депай и Коринтианс се помириха след скандала, преподписаха за още две години

Коринтианс удължи договора на нападателя си Мемфис Депай до 2028 г., като бразилският клуб обяви това лично на страницата си в социалната мрежа Х. По-рано се твърдеше, че от Коринтианс не възнамерява да подновява договора с 32-годишния футболист, който от своя страна изригна с гневно съобщение по този повод.

В крайна сметка скандалът се изчерпа бързо и нидерландецът ще остане в бразилския гранд за още две години, ако двете страни изпълнят договора си.

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения
Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

Депай се присъедини към Коринтианс през септември 2024 г. През този период нападателят изигра 79 мача във всички турнири, в които отбеляза 20 гола и направи 15 асистенции. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност е 7 млн евро.

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