Депай и Коринтианс се помириха след скандала, преподписаха за още две години

Коринтианс удължи договора на нападателя си Мемфис Депай до 2028 г., като бразилският клуб обяви това лично на страницата си в социалната мрежа Х. По-рано се твърдеше, че от Коринтианс не възнамерява да подновява договора с 32-годишния футболист, който от своя страна изригна с гневно съобщение по този повод.
В крайна сметка скандалът се изчерпа бързо и нидерландецът ще остане в бразилския гранд за още две години, ако двете страни изпълнят договора си.
Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения
Депай се присъедини към Коринтианс през септември 2024 г. През този период нападателят изигра 79 мача във всички турнири, в които отбеляза 20 гола и направи 15 асистенции. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност е 7 млн евро.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google