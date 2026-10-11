ЦСКА срази Металург за втора победа на "Борис Гюдеров"

Волейболистите на ЦСКА продължават победния си ход на традиционния предсезонен турнир за мъже за Купа „Борис Гюдеров“, който се провежда в едноименната зала в Перник.

„Червените“, водени от Сашо Попов, се наложиха категорично над Металург (Перник) с 3:0 (25:20, 25:18, 31:29) във втория си мач от надпреварата. Така „армейците“ отбелязаха втори пореден успех, след като на старта надиграха домакините от Миньор (Перник) с 3:0 гейма. С това те взеха водачеството във временното класиране с пълен актив от 6 точки (2 победи).

Тимът на Металурт пък записа първа загуба, след като на старта на надпреварата се наложи над Пирин (Разлог) с 3:1 гейма.

Стартови състави:

ЦСКА: Никола Великов, Димитър Димитров, Николай Пенчев, Ахмед Дейо, Теодор Тодоров, Стойко Ненчев, Мартин Божилов - либеро

Старши треньор: Александър Попов

Металург: Кристоф Тот, Мариян Наков, Томислав Русев, Красимир Митев, Константин Манолев, Дейвид Барутов, либеро - Христо Колев – Любомир Атанасов (Нико Инджелиев, Мартин Карабашев)

Старши треньор: Франческо Моло

За разлика от първия ден, във втория мач Сашо Попов заложи в стартовия състав на новото попълнение – Ахмед Дейо (Етипет), който се изявява на поста посрещач. През целия мач армейците играха без промени. От другата страна на мрежата, треньорът на Металург Франческо Моло използва по-широк състав.

В първите два гейма ЦСКА имаше водеща роля и ги затвори с разлика за 2-0. В третата част Металург показа възможности, но изпусна своите шансове за спечелване на гейма. Тимът от Перник взе водачеството, като имаше аванс от две точки до 19 точка. Армейците обаче се активизираха и изравниха, като играта тръгна равностойно.

След равенството 24:24,съставът на ЦСКА изпусна три мач бола. Металург също имаше възможност да затвори гейма и да се върне в мача, но не успя. В крайна сметка "армейците" дочакаха търпеливо своя шанс и спечелиха с 31:29, а с това и втора чиста победа в турнира.

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