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Мален: Всичко се промени, най-сетне съм на правилното място сред правилните хора

  • 9 окт 2026 | 10:07
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Мален: Всичко се промени, най-сетне съм на правилното място сред правилните хора

Нападателят на Рома Донийл Мален вярва, че е на правилното място в италианския клуб. Той се присъедини към "вълците" през януари, първоначално под наем, и отбеляза 14 гола в 18 мача в Серия "А". Логично Рома активира клаузата му за откупуване, след което той стартира и новия сезон по блестящ начин. В първите си пет шампионатни мача през кампанията нападателят вкара шест гола, като заби хеттрик за убедителния успех с 4:0 над Фиорентина, разписа се два пъти при погрома с 4:0 над Лече и добави още едно попадение при победата с 2:0 над Торино. Така нидерландецът е водещият реализатор в първенството

„Мисля, че в сравнение с предишния ми опит, всичко донякъде се промени. Играл съм много и на различни места, но днес вярвам, че съм на правилното място и сред правилните хора. Треньорът и съотборниците ми вдъхват увереност и всичко това ми помага да бъда човекът, за когото съм мечтал“, коментира Мален пред вестник Corriere dello Sport, след като се възстанови от проблем с коляното и отново е на разположение за мача с Комо.

Колкото до напускането на Астън Вила, нидерландският национал заяви: „Това беше мое решение. Исках да играя, да бъда част от отбор, в който мога да излизам на терена всеки уикенд и да бъда важен. На онзи етап не се чувствах такъв и мисля, че направих най-добрия избор. Никога не бях вкарвал толкова много голове. И то още от първите мачове. Синхронът с Пауло се получи мигновено“, продължи Донийл Мален по повод представянето си в Рома. „Дали някога съм повръщал от тренировките на Гасперини? На мен не ми се е случвало, но мога да кажа, че понякога са невероятно тежки. Дали хвърля столове в съблекалнята? Случи се след мача с Парма. Невероятно. Беше толкова щастлив, че полетя и една маса. Какво е толкова специалното у Гасперини? Начинът, по който се отнася с играчите - знаеш, че никога няма да те излъже за нищо“, добави Мален.

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