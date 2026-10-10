Рома ще е без титулярния си вратар поне за месец, разкри Гасперини

На пресконференцията си преди утрешния сблъсък с Комо наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини разкри, че титулярният вратар Миле Свилар ще отсъства от игра поне един месец заради счупен пръст. Това означава, че той ще бъде на разположение най-рано след паузата заради националните отбори през ноември.

“За съжаление, загубихме Свилар за няколко седмици. Той получи стрес фрактура на кутрето в едната си ръка, след като беше изблъскан по време на тренировка. Фрактурата ще се нуждае поне от месец, за да зарасне напълно. Лекарите ще решат дали да сложат винт, за да го стабилизират, което би му позволило да се завърне след паузата за националните отбори. Това е тежък удар, но понякога по време на много дълги сезони се случват неочаквани неща. Ще подготвим Пиерлуиджи Голини, който ще го замести и ще има възможността отново да бъде важният вратар, какъвто беше в определен период. Той винаги е тренирал добре през последните месеци и трябва да има доверието на всички. Свилар получи натъртване при сблъсък в мача с Интер, но ключовият инцидент се случи миналата седмица.

There were reports Roma goalkeeper Mile Svilar had an injury, but coach Gian Piero Gasperini revealed ‘he will be out for at least a month,’ so Pierluigi Gollini takes centre stage. #ASRoma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive https://t.co/K78tfE8d8C — Football Italia (@footballitalia) October 10, 2026

Всички играчи се върнаха. Тези, които останаха тук, имаха възможност да работят. Константинос Кулиеракис получи много лошо натъртване срещу Германия и няма да се възстанови за утре. От понеделник нататък всички ще са на разположение. Утре ще разполагаме с 18 полеви футболисти, от които 16 ще играят. Надявам се това послание да стигне до всички: не мога да предвидя още от днес кой ще играе срещу Реал Мадрид, камо ли срещу Дженоа, Слован (Братислава) и т.н. Говорим за нещо непредсказуемо. Надявам се само да няма контузени.

Не откриваме нищо ново по отношение на Комо. Те заслужават всички похвали, които получават. Говорим за един стойностен отбор, който се съревновава с най-добрите тимове. Интер имат леко предимство, но мачът срещу тях беше позитивен и трябва да надграждаме върху това. Комо, подобно на нас, Ювентус, Милан и Аталанта, са част от групата, която се бори за местата зад Интер. Ще продължим формата си отпреди паузата. Ние сме уверен тим, който е в добра форма. Утрешният мач ще бъде много важен”, коментира Гасперини.

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Снимки: Gettyimages