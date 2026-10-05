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Гасперини говори за Моуриньо и обясни защо не е пуснал Дибала за бенефиса на Меси

  • 5 окт 2026 | 20:16
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Гасперини говори за Моуриньо и обясни защо не е пуснал Дибала за бенефиса на Меси

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини сподели, че се надява “вълците” да продължат по начина, по който започнаха сезона. Неговият тим е на върха в Серия А след четири победи и едно равенство в първите пет кръга на първенството. Той разкри, че е дал няколко дни почивка на играчите, които не са повикани в националните си отбори.

“Малък брой играчи са на разположение и не можехме да играем контроли. Така че продължихме с работата първата седмица, а след това имахме няколко дни почивка. От утре се завръщаме. След страхотен период на резултати и представяния се надявам да продължим по същия начин”, заяви Гасперини пред “Скай Италия”.

Треньорът говори и за причините за успехите на Рома: “Има много малки фактори, започвайки от това, че наследих една група, която се раздаваше от първата тренировка. Отборът бе завършил добре предишни сезон, но играчите веднага показаха желание да изследват различни пътища и различни типове футбол. Имах доверието на клуба. Да спечеля уважението на феновете на Рома за мен беше голям успех, много съм благодарен”.

След паузата за националните отбор римляните имат трудна програма, която започва с гостуване на Комо, а след това предстои сблъсък с Реал Мадрид в Шампионската лига. Относно Комо той коментира: “Всеки, който гледа футбол, оценява еволюцията на техния отбор, качеството на футболистите и играта им. Интер все още е най-силният отбор по отношение на състава и резултатите, но Комо може да се бори с всички останали”.

За битката с Жозе Моуриньо и Реал Гасперини сподели: “Жозе е специален и успява да намери успеха на и извън терена. Спечели Лигата на конференциите и достигна финал в Лига Европа с Рома. Може да направи по-малко в първенството, но повечето от феновете го оценяват. Това означава, че има нещо специално”.

Треньорът бе попитан и за последния мач на Лионел Меси с националния отбор на Аржентина. Рома в момента има трима аржентински национали в лицето на Леонардо Балерди, Матиас Соуле и Сантиаго Кастро, но клубът бе критикуван за това, че не пусна Пауло Дибала и Науел Молина за специалния двубой.

“Изпращането на Меси ще бъде емоционално. Лично съм виждал много звезди, когато бях играч и след това като треньор, но е трудно да видиш някой, който е постигнал толкова, колкото Лионел. Съжалявам, че кариерата му с Аржентина приключва. Много сме близо до важен мач, какъвто е този в неделя, за да може Дибала и Молина да отидат и да се върнат от Аржентина. Далече сме от Аржентина и да ги пратим там би означавало да пътуват много близо до мача и Рома предпочете това да не се случва”, заяви Гасперини.

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