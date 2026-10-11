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Ще се върне ли Рованпера в WRC? Кацута се опитва да не подсказва

  • 11 окт 2026 | 14:25
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Слуховете за завръщането на Кале Рованпера в Световния рали шампионат (WRC) стават все по-силни. Тази възможност беше посрещната с огромен ентусиазъм от неговия близък приятел и бивш съотборник Такамото Кацута.

В началото на годината здравословни проблеми осуетиха амбициите на Рованпера за изяви в състезанията с едноместни болиди и кариера в японската Супер Формула. През последвалите месеци финландският пилот се отдаде предимно на почивка и забавления, макар че редовно тестваше най-различни състезателни машини. Неотдавна той проведе изпитания с автомобила на Тойот“ за следващия сезон в WRC в Испания, което допълнително подхрани спекулациите за неговия рестарт в ралитата. Шефът на тима Яри-Мати Латвала също отбеляза по време на рали „Сардиния“, че Рованпера изглежда силно мотивиран отново да седне зад волана.

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Кацута, който подобно на финландеца живее в Монако, призна пред Rallyjournal, че с радост би го посрещнал обратно в редиците на японския заводски отбор.

„Разбира се, че това би било страхотно, защото той ми е най-добрият приятел. Със сигурност ще се забавляваме много - сподели Кацута. - Нека изчакаме и видим какво ще се случи. Съвсем скоро ще разберете как ще изглежда пилотският ни състав, но едно е сигурно – ще бъде изключително интересно.“

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Самият Кацута също бе сред претендентите за титлата през настоящата кампания, но колебливият завършек на сезона сложи край на шампионските му надежди.

„До средата на сезона реално бяхме в битката за първото място. След лятото обаче събитията започнаха да се развиват в неблагоприятна посока. Сблъскахме се с множество трудности и вече нямахме възможност да продължим борбата за шампионата - допълни японският състезател, който записа две поредни отпадания в първата отсечка. - Все още ни липсваше достатъчно постоянство, особено към финала на сезона. Това е компонент, върху който определено трябва да поработя и да подобря.“

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Снимки: Gettyimages

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