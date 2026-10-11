Ще се върне ли Рованпера в WRC? Кацута се опитва да не подсказва

Слуховете за завръщането на Кале Рованпера в Световния рали шампионат (WRC) стават все по-силни. Тази възможност беше посрещната с огромен ентусиазъм от неговия близък приятел и бивш съотборник Такамото Кацута.

В началото на годината здравословни проблеми осуетиха амбициите на Рованпера за изяви в състезанията с едноместни болиди и кариера в японската Супер Формула. През последвалите месеци финландският пилот се отдаде предимно на почивка и забавления, макар че редовно тестваше най-различни състезателни машини. Неотдавна той проведе изпитания с автомобила на Тойот“ за следващия сезон в WRC в Испания, което допълнително подхрани спекулациите за неговия рестарт в ралитата. Шефът на тима Яри-Мати Латвала също отбеляза по време на рали „Сардиния“, че Рованпера изглежда силно мотивиран отново да седне зад волана.

Which round will we see you at in 2027? 🤩 #WRC https://t.co/2HYYJ7Icgq — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 8, 2026

Льоб след теста за Project Rally One: Не ме чакайте на старта на рали "Монте Карло"!

Кацута, който подобно на финландеца живее в Монако, призна пред Rallyjournal, че с радост би го посрещнал обратно в редиците на японския заводски отбор.

„Разбира се, че това би било страхотно, защото той ми е най-добрият приятел. Със сигурност ще се забавляваме много - сподели Кацута. - Нека изчакаме и видим какво ще се случи. Съвсем скоро ще разберете как ще изглежда пилотският ни състав, но едно е сигурно – ще бъде изключително интересно.“

Огромен интерес към новия автомобил на RMC Motorsport за сезон 2027 в WRC

Самият Кацута също бе сред претендентите за титлата през настоящата кампания, но колебливият завършек на сезона сложи край на шампионските му надежди.

„До средата на сезона реално бяхме в битката за първото място. След лятото обаче събитията започнаха да се развиват в неблагоприятна посока. Сблъскахме се с множество трудности и вече нямахме възможност да продължим борбата за шампионата - допълни японският състезател, който записа две поредни отпадания в първата отсечка. - Все още ни липсваше достатъчно постоянство, особено към финала на сезона. Това е компонент, върху който определено трябва да поработя и да подобря.“

Елфин Еванс: Пътят на новия световен шампион в WRC

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages