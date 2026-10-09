Огромен интерес към новия автомобил на RMC Motorsport за сезон 2027 в WRC

Макар новият състезателен автомобил на испанския тим RMC Motorsport за Световния рали шампионат (WRC) през 2027 година все още да не е изминал и първия си тестов метър, търсенето вече надхвърля производствения капацитет на базата. Основателят на тима Роберто Мендес разкри, че тринадесет пилоти проявяват сериозен интерес към закупуването на колата, като сред тях има и цял отбор, изявил желание да придобие два автомобила.

Развойната дейност по проекта се осъществява в тясно сътрудничество с Испанската автомобилна федерация. По този начин RMC става вторият частен екип след белгийския Project Rally One, който официално потвърди влизането си във водещия клас на WRC по новите технически правила. Испанският тим разполага с екип между осем до десет служители, поради което от Международната автомобилна федерация (ФИА) първоначално са изразили известни съмнения дали планираната мащабна програма от изпитания може да бъде реализирана с този бюджет.

Which round will we see you at in 2027? 🤩 #WRC https://t.co/2HYYJ7Icgq — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 8, 2026

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Графикът за сезон 2027 предвижда участие в минимум пет състезания от календара на WRC. Официалният дебют се очаква на асфалтовите отсечки на Канарските острови, след което предстои първото изпитание на макадам - първоначално се смяташе, че ще е в Португалия, но ще се търси друго рали. Следващият етап от кампанията включва стартовете в Америка – регион, откъдето постъпват най-много заявки от клиенти, готови да заплатят депозит още преди автомобилът да бъде завършен.

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Относно логистиката Мендес поясни: „Ще участваме с по три автомобила във всеки старт. Трите коли, с които ще заминем за Америка, ще останат директно там, тъй като ще ги продадем, заедно с резервните части и цялата екипировка. Така за състезанията в Европа ще подготвим три напълно нови автомобила.“

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От техническа гледна точка машината на RMC ще използва двигател от концерна PSA, идентичен с този на Ланча. Агрегатът обаче ще бъде доработван самостоятелно след отказа на Стелантис да продава директно двигатели на испанския тим. Скоростната кутия е поверена на X-trac, окачването ще бъде доставено от Sachs, а в проектирането участва група инженери със солиден опит във Формула 1 заедно с Хонда.

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