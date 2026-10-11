Крило на Наполи: Имах тежък сезон при Конте, но сега усещам доверието на Алегри

Крилото на Наполи Ноа Ланг разкритикува предишния треньор на тима Антонио Конте и подчерта, че с неговия наследник Масимилиано Алегри има много по-добра комуникация.

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“Всички знаят, че имах тежък сезон с предишния треньор. Както съм казвал и преди, усещам доверието на сегашния наставник. Чувствам вярата в мен и трябва да показвам във всяка минута от мача, че се трудя усърдно за тима. Трябва доста да се подобря и да бъда в по-добра форма, но началото е налице и се надявам да продължавам така. Какво се промени с идването на Алегри? Преди всичко, говори си с мен - нещо, което може би липсваше през миналата кампания. Той е треньор, който си говори с мен, казва ми какво мога да направя по-добре и какво съм свършил добре. Дава ми малко повече свобода на терена, за да действам там, където искам, и да намирам пространствата. Така че всичко това е различно”, коментира Ланг след победата с 3:0 над Фрозиноне, при която отбеляза един гол.

Primo gol in questa #SerieAEnilive per Noa Lang 🎸 #NapoliFrosinone https://t.co/WirXw3wOuH — Lega Serie A (@SerieA) October 11, 2026

При Конте нидерландецът изигра 27 мача с едва един гол и две асистенции, но беше титуляр само в девет двубоя и така през пролетта беше преотстъпен в Галатасарай. При Алегри пък той е записал пет срещи досега, като снощи вкара първото си попадение за сезона.

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Снимки: Gettyimages