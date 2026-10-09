Алегри: В континентална Европа играем по шест-седем мача повече, отколкото в Премиър лийг

Треньорът на Наполи Масимилиано Алегри даде подробни разяснения за бурната си реакция след равенството 1:1 срещу Фиорентина непосредствено преди паузата за националните отбори. Специалистът разви и любопитна теза относно честите контузии в състава на партенопеите от началото на сезон 2026/27, подчертавайки, че състезателите в континентална Европа на практика играят значително повече време спрямо колегите си в Англия.

Наполи подновява участието си в Серия А с домакинство срещу Фрозиноне в събота вечер, след като приключи необичайно дългият прозорец за международни срещи през септември и октомври. Паузата донесе нови кадрови главоболия на Алегри, след като Антонио Вергара и Костантино Фавазули отпаднаха от сметките за няколко седмици, а Матиас Оливера получи травма по време на лагера на националния отбор на Уругвай.

Запитан за натрупаните контузии в началото на кампанията, италианският специалист посочи разликата в продължителността на двубоите на Ботуша и тези в други водещи първенства: „Не съм голям привърженик на сухата статистика, но благодарение на Даниеле Орсато разполагаме с ясни факти. Като чисто игрово време двубоите в Премиър лийг бяха съкратени. Тези приблизително шест минути разлика, умножени по 50 или 60 срещи, означават, че състезателите в континентална Европа изиграват еквивалента на шест или седем мача повече в рамките на един сезон. Това е тема, върху която трябва сериозно да се замислим.“

Наставникът на неаполитанците все пак съобщи и положителна новина – полузащитникът Скот Мактоминей е на разположение за игра, след като претърпя лека сърдечна процедура през септември.

„Новината е, че Мактоминей ще попадне в групата и ще можем да разчитаме на него за поне 20-30 минути“, потвърди Алегри пред медиите. „В момента губим Вергара и Фавасули за по-дълъг период, но Оливера би трябвало да е готов до седмица. Ангиса се възстановява. Марианучи също се завръща, Бадиашил бележи сериозен прогрес, имаме и Марин, така че не се тревожа.“

Алегри обърна внимание и на предстоящия съперник: „Изправяме се срещу отбор като Фрозиноне, който се представя отлично. Те тичат много, притежават отлична техника, но утре трябва да вземем победата, като същевременно мислим и за подготовката за двубоя с Виляреал. Това е началото на ключов месец. Мактоминей се завръща, останалите ще се присъединят малко по-късно и след това вече няма да имаме право на оправдания.“

Специалистът коментира и изявите на Расмус Хойлунд и Кевин Де Бройне, които реализираха общо пет попадения за своите селекции през последните две седмици.

„Двамата се върнаха в същото състояние, в което заминаха. Хьойлунд изигра пет мача, макар и не всичките по 90 минути, и вкара два гола. Ако бележи по два гола на всеки четири или пет мача, ще завърши сезона с 16-18 попадения. Де Бройне също изигра силни двубои и се разписа за родината си, точно както направи и срещу Дженоа.“

„Лоботка и Гилмор също се чувстват добре. Напълно нормално е да изиграят по четири мача, докато Де Бройне игра един по-малко. Като изключим Кевин, останалите са доста млади и намират начин да се възстановят бързо. Ще бъдем готови за предстоящата среща, а след това ще има известни ротации. Нерес и Ланг се справят отлично, Спинацола е на линия, а Политано тренира много здраво. Най-важното обаче остава да постигнем положителен резултат“, допълни треньорът.

По повод триседмичната пауза в първенството, Алегри обясни как е използвал времето с наличните състезатели: „Ще видим дали е било полезно утре вечер – всичко изглежда по-добре, когато побеждаваш! Работихме с наличните футболисти и изиграхме две контроли – една срещу Авелино и една двустранна игра, за да поддържаме кондицията и да дадем минути на тези с по-малко игрово време.“

Алегри се върна и към емоционалната си реакция след ремито 1:1 с Фиорентина: „Винаги критикувам себе си, аз съм изключително самокритичен човек. Правил съм грешки в миналото и ще продължа да правя в тази професия. Дори когато печелим, пак мога да сбъркам, макар че мнозина не го разбират. Крайният резултат е единственото, което заличава тези неща. Бях много огорчен във Флоренция, защото отборът все още не е осъзнал напълно тежестта на ключовите моменти в мачовете. Това не опира до тактика или техника, а до други детайли, без които трудно ще стигаме до победите.“

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