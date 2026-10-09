Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи

Алегри: В континентална Европа играем по шест-седем мача повече, отколкото в Премиър лийг

  • 9 окт 2026 | 17:30
  • 461
  • 0
Алегри: В континентална Европа играем по шест-седем мача повече, отколкото в Премиър лийг

Треньорът на Наполи Масимилиано Алегри даде подробни разяснения за бурната си реакция след равенството 1:1 срещу Фиорентина непосредствено преди паузата за националните отбори. Специалистът разви и любопитна теза относно честите контузии в състава на партенопеите от началото на сезон 2026/27, подчертавайки, че състезателите в континентална Европа на практика играят значително повече време спрямо колегите си в Англия.

Наполи подновява участието си в Серия А с домакинство срещу Фрозиноне в събота вечер, след като приключи необичайно дългият прозорец за международни срещи през септември и октомври. Паузата донесе нови кадрови главоболия на Алегри, след като Антонио Вергара и Костантино Фавазули отпаднаха от сметките за няколко седмици, а Матиас Оливера получи травма по време на лагера на националния отбор на Уругвай.

Запитан за натрупаните контузии в началото на кампанията, италианският специалист посочи разликата в продължителността на двубоите на Ботуша и тези в други водещи първенства: „Не съм голям привърженик на сухата статистика, но благодарение на Даниеле Орсато разполагаме с ясни факти. Като чисто игрово време двубоите в Премиър лийг бяха съкратени. Тези приблизително шест минути разлика, умножени по 50 или 60 срещи, означават, че състезателите в континентална Европа изиграват еквивалента на шест или седем мача повече в рамките на един сезон. Това е тема, върху която трябва сериозно да се замислим.“

Наставникът на неаполитанците все пак съобщи и положителна новина – полузащитникът Скот Мактоминей е на разположение за игра, след като претърпя лека сърдечна процедура през септември.

„Новината е, че Мактоминей ще попадне в групата и ще можем да разчитаме на него за поне 20-30 минути“, потвърди Алегри пред медиите. „В момента губим Вергара и Фавасули за по-дълъг период, но Оливера би трябвало да е готов до седмица. Ангиса се възстановява. Марианучи също се завръща, Бадиашил бележи сериозен прогрес, имаме и Марин, така че не се тревожа.“

Алегри обърна внимание и на предстоящия съперник: „Изправяме се срещу отбор като Фрозиноне, който се представя отлично. Те тичат много, притежават отлична техника, но утре трябва да вземем победата, като същевременно мислим и за подготовката за двубоя с Виляреал. Това е началото на ключов месец. Мактоминей се завръща, останалите ще се присъединят малко по-късно и след това вече няма да имаме право на оправдания.“

Специалистът коментира и изявите на Расмус Хойлунд и Кевин Де Бройне, които реализираха общо пет попадения за своите селекции през последните две седмици.

„Двамата се върнаха в същото състояние, в което заминаха. Хьойлунд изигра пет мача, макар и не всичките по 90 минути, и вкара два гола. Ако бележи по два гола на всеки четири или пет мача, ще завърши сезона с 16-18 попадения. Де Бройне също изигра силни двубои и се разписа за родината си, точно както направи и срещу Дженоа.“

Лоботка и Гилмор също се чувстват добре. Напълно нормално е да изиграят по четири мача, докато Де Бройне игра един по-малко. Като изключим Кевин, останалите са доста млади и намират начин да се възстановят бързо. Ще бъдем готови за предстоящата среща, а след това ще има известни ротации. Нерес и Ланг се справят отлично, Спинацола е на линия, а Политано тренира много здраво. Най-важното обаче остава да постигнем положителен резултат“, допълни треньорът.

По повод триседмичната пауза в първенството, Алегри обясни как е използвал времето с наличните състезатели: „Ще видим дали е било полезно утре вечер – всичко изглежда по-добре, когато побеждаваш! Работихме с наличните футболисти и изиграхме две контроли – една срещу Авелино и една двустранна игра, за да поддържаме кондицията и да дадем минути на тези с по-малко игрово време.“

Алегри се върна и към емоционалната си реакция след ремито 1:1 с Фиорентина: „Винаги критикувам себе си, аз съм изключително самокритичен човек. Правил съм грешки в миналото и ще продължа да правя в тази професия. Дори когато печелим, пак мога да сбъркам, макар че мнозина не го разбират. Крайният резултат е единственото, което заличава тези неща. Бях много огорчен във Флоренция, защото отборът все още не е осъзнал напълно тежестта на ключовите моменти в мачовете. Това не опира до тактика или техника, а до други детайли, без които трудно ще стигаме до победите.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Феновете на Ман Юнайтед връщат легендарен банер след решението срещу Ман Сити

Феновете на Ман Юнайтед връщат легендарен банер след решението срещу Ман Сити

  • 9 окт 2026 | 15:49
  • 1387
  • 0
Бивш треньор на Барселона: Отиваш там и не трябва да правиш нищо

Бивш треньор на Барселона: Отиваш там и не трябва да правиш нищо

  • 9 окт 2026 | 15:33
  • 1719
  • 6
Повече от половината участници на Мондиал 2026 са били жертви на онлайн тормоз

Повече от половината участници на Мондиал 2026 са били жертви на онлайн тормоз

  • 9 окт 2026 | 15:17
  • 381
  • 0
Менди поднови тренировки с Реал Мадрид

Менди поднови тренировки с Реал Мадрид

  • 9 окт 2026 | 15:08
  • 471
  • 0
Луис Енрике: Футболистите не са машини, но няма повод за притеснение

Луис Енрике: Футболистите не са машини, но няма повод за притеснение

  • 9 окт 2026 | 15:03
  • 571
  • 1
Смятаният за основен конкурент Инфантино за президент на ФИФА няма да се кандидатира, времето за алтернативи изтича

Смятаният за основен конкурент Инфантино за президент на ФИФА няма да се кандидатира, времето за алтернативи изтича

  • 9 окт 2026 | 14:40
  • 855
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Янтра 0:0 Вихрен

Янтра 0:0 Вихрен

  • 9 окт 2026 | 18:28
  • 2359
  • 1
Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

  • 9 окт 2026 | 17:34
  • 4933
  • 3
Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 10684
  • 92
Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

  • 9 окт 2026 | 18:27
  • 1504
  • 0
ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 34723
  • 181
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 13390
  • 10