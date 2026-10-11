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Алекс Николов: Имаме върху какво да работим, но няма защо да бързаме

  • 11 окт 2026 | 09:09
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Волейболистите на Лубе изразиха задоволство след победата над японския Сънтори, която им осигури място на финала срещу състава на Милано. Основните действащи лица в срещата – Алекс Николов, Ерик Льопки и Джовани Гарджуло – споделиха своите впечатления от мача и очакванията си за предстоящия сблъсък за трофея.

Алекс Николов с 21 точки! Лубе пречупи Сънтори и е на финал на Йези Волей Къп
Алекс Николов с 21 точки! Лубе пречупи Сънтори и е на финал на Йези Волей Къп

Българският национал Алекс Николов обърна внимание на постепенното навлизане във форма и подчерта връзката с привържениците:

„Напълно нормално е в началото да изглеждаме малко сковани. Това са първите ни двубои в пълен състав. За нас бе изключително важно да се справим със затрудненията, тъй като през миналата кампания невинаги намирахме изход в подобни моменти от мачовете. Имаме върху какво да работим, но няма защо да бързаме. Беше страхотно да се срещнем отново с феновете от „Предатърс“ след лятната пауза. Подкрепата им е фантастична и се надяваме този сезон да ги зарадваме с успехи. Очакваме ги в залата!“

Посрещачът Ерик Льопки акцентира върху важността на подобни срещи за изграждането на игрови ритъм и предстоящия сблъсък с познати лица:

„Винаги е чудесно да чувстваме такава опора от трибуните. Започнахме колебливо заради неточности на начален удар, но точно тези мачове са ни нужни, за да намерим своя ритъм. Постигнахме целта си и вече гледаме напред. Искаме да победим бившите си съотборници Ордуна и Тенорио. Те са страхотни приятели и ще бъде изключително интересно да играем срещу тях. Нямам търпение за утрешния финал.“

Централният блокировач Джовани Гарджуло изтъкна отборния дух и пълното себераздаване на състава:

„Беше стойностен двубой, в който целият състав се включи в търсене на оптимален синхрон на терена. Всеки даде своя принос за победата. Този отбор играе винаги на сто процента от възможностите си, което е много радващо. В началото ни липсваше игрова практика, затова трябва да трупаме колкото се може повече мачове. Заслужихме мястото си на финала срещу качествен съперник като Милано, където също има наши бивши колеги. Амбицирани сме да се представим по най-добрия начин.“

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