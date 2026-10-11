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Алекс Николов с 21 точки! Лубе пречупи Сънтори и е на финал на Йези Волей Къп

  • 11 окт 2026 | 08:02
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Волейболистите на Кучине Лубе Чивитанова записаха победа в първия си исторически сблъсък срещу японски тим. В полуфиналната среща от четвъртото издание на турнира „Йези Волей Къп“, съставът на старши треньора Джампаоло Медей надделя над Сънтори Сънбърдс Осака с 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:20) след обрат в зала „ПалаТриколи“.

С този успех италианският гранд си осигури място във финала в неделя от 18:00 часа, където ще спори за трофея с Алианц Милано. По-рано през деня тимът от Милано спечели другия полуфинал срещу гръцкия Олимпиакос Пирея също с 3:1. В редиците на съперника играят бившите волейболисти на Лубе Санти Ордуна и Дави Тенорио, както и преминалият през школата на тима Филипо Бартолучи.

Лубе доминираше категорично на блокада (14 срещу едва 3 точкови блока) и показа по-голяма прецизност в нападение и стабилност при посрещането. Воденият от Медей тим бе по-опасен и от сервис линията (5 срещу 2 аса). Най-резултатен за победата бе българският национал Алекс Николов с впечатляващите 21 точки (59% успеваемост в атака, 4 блокади и 1 ас). За състава на Оливие Лека двуцифрен актив записаха Бен Тара (17 точки) и Читигой (12 точки).

Чивитанова стартира двубоя с разпределителя Симеон Николов, крайните нападатели Лепки, Алекс Николов и Ботоло, центровете Хау и Гарджуло, както и либерото Балазо. Отборът на Осака започна с Накано като плеймейкър, Бен Тара на диагонала, Читигой и Сомено в посрещане, Пей-Чан и Сато в центъра и Сонае като либеро.

Срещата започна равностойно, като японският състав показа бързина и поведе с 8:6. Лубе навакса пасива благодарение на отлична игра на мрежата за 15:15, но нов ас на азиатците върна преднината им (18:16). Въпреки че направиха доста грешки от сервис, волейболистите на Чивитанова изравниха при 21:21 с блокада на Гарджуло. Грешка в края даде две възможности за затваряне на гейма на Осака и Бен Тара не сгреши за 25:22.

Във втората част Лубе пое контрола след начален удар на Алекс Николов (5:3). Братята Николови комбинираха успешно, а Симеон покачи на 9:6 след директна точка. Японците изравниха при 12:12, но италианският тим отговори с мощна атака (62% ефективност) и блокади на Хау и влезлия като резерва Тонконох за 22:16. Пайп на Ботоло донесе геймбол, а Гардини фиксира крайното 25:18.

Третият гейм предложи оспорвана битка. Климес влезе на мястото на Гарджуло в центъра, а Балазо организира отлични защити. Лубе поведе с 13:8 след атака на Алекс Николов и ас на брат му Симеон. Спад в играта на италианците обаче позволи на съперника да стигне до обрат при 18:17 след сервиси на Бен Тара. На терена се появиха Куюнджич и Поло. Блокадата на Лубе отново заработи и изведе тима до 22:20, ас на Климес направи резултата 24:21, а Алекс Николов сложи точка на спора с блокада за 25:22.

В четвъртия сет блокът на Чивитанова се оказа непреодолима преграда за съперника. След точкова серия на Алекс Николов, Климес и Куюнджич резултатът стана 9:6. Гардини увеличи преднината до 16:10, а ас на Алекс Николов направи 17:10. В края на мача Медей пусна в игра Дзопелари и Тонконох. Срещата приключи при 25:20 след грешка от сервис на Читигой.

Кучине Лубе Чивитанова – Сънтори Сънбърдс Осака 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:20)

ЛУБЕ СИМЕОН НИКОЛОВ 6, Джовани Мария Гарджуло 5, Ерик Льопки 3, Франческо Бизото, Фабио Балазо (либеро), Алберто Поло 2, Давиде Гардини 9, Миран Куюнджич 2, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 21, Франческо Дзопелари, Даксън Хау 5, Максим Тонконох 1, Антонин Климеш 4, Матия Ботоло 7.
Треньор: Джампаоло Медей.

Сънтори Осака: Рьо, Пей-Чан 6, Уасим Бен Тара 17, Оники, Даниел Кристиян Кицигой 12, Сонае (либеро), Сато 5, Кай, Сомено 6, Киире, Кашивада, Накано 2, Такахаши, Кувада.
Треньор: Оливие Лека.

Съдии: Полента и Роло.
Продължителност на срещата: 1 час и 54 минути (29', 27', 30', 28').
Зрители: 1500.

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